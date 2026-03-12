Alles zu oe24VIP
Indian Wells

Djokovic-Beben! Altstar fliegt nach Krimi gegen Draper raus

12.03.26, 13:54
Paukenschlag in Indian Wells! Der 38-jährige Novak Djokovic muss nach einem Tennis-Krimi gegen Jack Draper die Koffer packen. Währenddessen ziehen Carlos Alcaraz und Iga Swiatek souverän weiter.

Tennis-Altstar Novak Djokovic ist am Mittwoch beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Der Serbe musste sich nach einem harten Kampf über 2:35 Stunden dem Briten Jack Draper mit 4:6, 6:4 und 6:7(5) geschlagen geben. Draper war erst Anfang Februar nach einer langwierigen Armverletzung und einer sechsmonatigen Pause auf die Profitour zurückgekehrt.

Warten auf den Viertelfinal-Einzug geht weiter

Djokovic konnte das prestigeträchtige Turnier in Kalifornien in seiner Karriere bereits fünfmal gewinnen. Sein letzter Triumph liegt jedoch schon zehn Jahre zurück (2016). Seit diesem Erfolg gelang es dem Weltranglisten-Spitzenmann kein einziges Mal mehr, die Runde der letzten Acht in Indian Wells zu erreichen.

Alcaraz und Swiatek ohne Probleme

Besser lief es für den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, der souverän ins Viertelfinale einzog. Der Spanier setzte sich mit 6:1 und 7:6(2) gegen den Norweger Casper Ruud durch und trifft nun auf Cameron Norrie. Bei den Frauen dominierte Iga Swiatek ihr Match gegen die Tschechin Karolina Muchova fast nach Belieben und gab beim deutlichen Sieg lediglich zwei Spiele ab.

Kurioses Training mit Brautschleier

Für eine humorvolle Einlage am Rande des Platzes sorgte Aryna Sabalenka. Die Belarussin, die sich erst kürzlich mit Georgios Frangulis verlobt hatte, absolvierte eine kurze Trainingseinheit mit einem Brautschleier. Ein Fan hatte ihr das Accessoire zuvor von der Tribüne aus zugeworfen. Im sportlichen Wettbewerb trifft Draper nun auf den Russen Daniil Medwedew.

