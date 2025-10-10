Alles zu oe24VIP
Lebron
© getty

Basketball:

NBA-Alarm: LeBron James verpasst Saisonstart der Lakers

10.10.25, 09:42 | Aktualisiert: 10.10.25, 13:03
LeBron James verpasst wegen Rückenschmerzen den Beginn der neuen NBA-Saison. Der 40-jährige Superstar der Los Angeles Lakers muss drei bis vier Wochen pausieren und fehlt damit mindestens neun Partien.

NBA-Superstar LeBron James muss den Start der neuen Saison verpassen. Wie US-Medien berichten, zwingen Ischias-Schmerzen den 40-Jährigen zu einer Pause von drei bis vier Wochen. Die Los Angeles Lakers starten am 21. Oktober gegen die Golden State Warriors ins Basketball-Spieljahr, ohne ihren erfahrenen Leader.

Mindestens neun Spiele ohne James

Sollte James drei Wochen ausfallen, verpasst er mindestens neun Partien seiner 23. Saison in der NBA. Der Superstar hat bisher noch keine Trainingseinheit mit seinem Team absolviert und wird damit einen erheblichen Teil der frühen Saison von der Bank aus verfolgen müssen.

Redick mit realistischer Einschätzung

Chefcoach JJ Redick zeigte sich pragmatisch: "Du musst mit den Karten spielen, die dir gegeben werden. Das ist schade, aber so ist die Realität." Die Lakers müssen damit in den wichtigen frühen Saisonwochen auf ihren erfahrensten Spieler verzichten.

Erste volle Saison mit Doncic

Die Lakers gehen in ihre erste volle Saison mit Luka Doncic. Der Slowene war während der vergangenen Spielzeit von den Dallas Mavericks gekommen und soll nun zusätzliche Verantwortung übernehmen, während James gesundheitliche Probleme bewältigt. Die Pause kommt zur denkbar ungünstigsten Zeit für das Team.

