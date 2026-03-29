Das sind die drei reichsten Fußballvereine der Welt

Der internationale Spitzenfußball bricht alle Finanz-Rekorde. Laut der aktuellen „Football Money League“ von Deloitte erwirtschafteten die 20 reichsten Klubs erstmals über 12 Milliarden Euro.

Das Milliardengeschäft Fußball erreicht im Jahr 2026 neue Dimensionen. Getrieben durch TV-Rechte, Sponsoring und globales Merchandising sind die Umsätze der Top-Klubs in der Saison 2024/25 massiv angestiegen.

An der Spitze der wirtschaftlichen Elite thronen drei Vereine, die die Konkurrenz derzeit abhängen.

Real Madrid knackt die Milliarde

Die „Königlichen“ aus Madrid bleiben das Maß aller Dinge und haben als erster Verein der Geschichte die magische Umsatzmarke überschritten. Mit rund 1,16 Milliarden Euro führt Real Madrid das Ranking souverän an. Der Erfolg der Spanier basiert auf einer globalen Markenstrategie, die weit über den Sport hinausgeht. Dank lukrativer Sponsorenverträge und eines extrem starken Merchandisings hat sich der Klub zu einer weltweit agierenden Entertainment-Marke entwickelt, die selbst Schwankungen bei den Ticket-Einnahmen problemlos ausgleicht.

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Barcelona gelingt die Trendwende

Direkt hinter dem Erzrivalen hat sich der FC Barcelona eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit einem Umsatz von knapp 975 Millionen Euro belegen die Katalanen den zweiten Rang. Nach wirtschaftlich turbulenten Jahren profitierte der Verein zuletzt von einer stärkeren internationalen Vermarktung und wachsenden kommerziellen Einnahmen. Barcelona beweist damit, wie eng sportliche Stabilität und finanzieller Erfolg im modernen Profifußball miteinander verknüpft sind, und festigt seine Position in der globalen Elite.

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Bayern stürmt auf Platz drei

Ein kräftiges Ausrufezeichen setzt der FC Bayern München, der mit einem Umsatz von rund 860 Millionen Euro auf den dritten Platz klettert. Die Münchner gelten als der wirtschaftlich stabilste Verein der Bundesliga und beweisen, dass man auch ohne externe Investoren ganz oben mitmischen kann.

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Wachstumstreiber bei den Bayern sind vor allem die internationale Vermarktung sowie kontinuierlich steigende Einnahmen aus den Medienrechten. Damit festigt der deutsche Rekordmeister seinen Ruf als finanzielles Kraftzentrum des europäischen Fußballs.