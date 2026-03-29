Bayern-Hammer: Glasner sollte statt Kompany Trainer werden

Uli Hoeneß sorgt für Aufsehen: Der Ehrenpräsident von Bayern München bestätigt nun offiziell, dass Oliver Glasner beinahe den Trainerposten beim deutschen Rekordmeister übernommen hätte.

Oliver Glasner wäre beinahe Bayern-Trainer geworden. Das bestätigt Uli Hoeneß einmal mehr in einem aktuellen Interview mit dem "kicker". Der Ehrenpräsident der Münchner verrät, dass der aktuelle Coach Vincent Kompany, der 74 seiner bislang 98 Partien gewonnen hat, ursprünglich gar nicht als Trainer vorgesehen war. „Wir waren anfangs skeptisch, er war die Nummer vier oder fünf, mit der wir gesprochen haben“, so Hoeneß über die Suche nach einem Nachfolger.

Absage durch Crystal Palace

Auf der Liste des deutschen Topklubs standen zuvor ganz andere Namen ganz oben. Neben ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann war es vor allem der Oberösterreicher Glasner, den man nach München holen wollte. Hoeneß stellt klar, dass der 51-Jährige gekommen wäre, „hätte ihn Crystal Palace freigegeben“. Doch die Londoner blieben hart und erklärten den ehemaligen Frankfurt-Coach für unverkäuflich, womit der Wechsel scheiterte.

Empfehlung von Pep Guardiola

Erst als die Verpflichtung von Glasner nicht zustande kam, rückte Vincent Kompany in den Fokus der Bayern-Verantwortlichen. Um sich abzusichern, kontaktierte der Verein sogar Pep Guardiola, der jahrelang mit dem Belgier zusammengearbeitet hatte. „Als wir ihn vor Vincents Verpflichtung angerufen und gefragt haben, was er von ihm hält, hat er gesagt, wir können ihn blind nehmen“, berichtet Hoeneß über das Telefonat mit dem Star-Trainer.

Begeisterung nach dem Treffen

Beim ersten persönlichen Kennenlernen, an dem auch die Sportverantwortlichen Christoph Freund und Max Eberl teilnahmen, war das Eis schnell gebrochen. Hoeneß zeigte sich von Kompany sofort beeindruckt: „Nach einer halben Stunde habe ich Max einen Stoß gegeben und den Daumen nach oben gezeigt, ich wusste: Das ist er!“ Während Kompany die Bayern wieder zu einem Spitzenteam formte, blieb Glasner in London, sucht aber spätestens im Sommer eine neue Herausforderung.