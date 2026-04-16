ARWAG: Feierliche Wohnungsübergabe in Ottakring

91 geförderte Wohnungen und ein Kindergarten in der Gallitzinstraße 12 werden übergeben.

Mit einer feierlichen Wohnungsübergabe hat die ARWAG, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, ihr Wohnprojekt „Leben am Gallitzinberg“ in der Gallitzinstraße 12 im 16. Wiener Gemeindebezirk offiziell an seine neuen Mieter*innen übergeben. Im Beisein der amtsführenden Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, Elke Hanel-Torsch und der Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp wurden insgesamt 91 geförderte Mietwohnungen sowie ein Kindergarten übergeben.

„Wien wächst und braucht mehr geförderten Wohnbau – und die Stadt Wien ermöglicht diesen auch. Gemeinsam mit den verlässlichen Partnern der Wohnbauträger, die gefördertes Wohnen errichten, kann die Stadt dadurch für leistbare Mieten in bester Lage sorgen. Die Neubauprojekte erfüllen die höchsten Nachhaltigkeitsstandards, wodurch neben der Leistbarkeit auch klimafreundlicher Wohnraum geschaffen wird. Aber auch die direkte Umgebung profitiert durch die zusätzliche soziale Infrastruktur langfristig“, betont Elke Hanel-Torsch.

Das Projekt umfasst 45 klassisch geförderte und 46 SMART-geförderte Wohnungen und einen fünf-gruppigen Kindergarten mit einer geförderten verwertbaren Nutzfläche von insgesamt 7.560 m². Die Architektur stammt vom Büro Superblock ZT, als Generalunternehmer zeichnet sich Anton Traunfellner verantwortlich. Die Bauzeit erstreckte sich von Mai 2024 bis April 2026.

„Mit dem realisierten Projekt entsteht moderner, leistbarer Wohnraum in einer der grünsten Lagen Ottakrings“, so Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp. „Gerade für Familien ist die Kombination aus gefördertem Wohnraum, guter Infrastruktur und einem Kindergarten im Haus ein enormer Gewinn für den Bezirk.“

Nachhaltig, energieeffizient und zukunftsorientiert

Das Wohnprojekt ist mit dem klimaaktiv-Silber-Standard ausgezeichnet und setzt konsequent auf nachhaltige Energieversorgung: Eine PV-Solaranlage, Wärmeerzeugung über Tiefensonden, Anschlüsse für Wärmepumpen sowie Bauteilaktivierung zur Wärmeabgabe und Klimatisierung sorgen für energieeffizientes und klimafreundliches Wohnen. Großzügige Freibereiche, private Freiflächen sowie die Nähe zum Wienerwald und anderen Naherholungsgebieten machen das Projekt besonders attraktiv.

Die Lage am Gallitzinberg verbindet urbanes Wohnen mit hoher Lebensqualität: Gute öffentliche Anbindung, kurze Wege zu Nahversorgung, Schulen und Grünräumen sowie ein starkes nachbarschaftliches Umfeld zeichnen das Wohnprojekt der ARWAG aus.

Gefördertes Wohnen unverändert attraktiv

Unter den neuen Mieter*innen sind auch Personen, die bereits seit 2019 für dieses Projekt vorgemerkt waren. „Das zeigt sehr deutlich, wie groß die Nachfrage nach gefördertem Wohnraum in Wien ist und dass es leider oft ein wenig Geduld braucht, um schlussendlich in das Wunschprojekt einzuziehen“, so Thomas Drozda, Vorstandsdirektor der ARWAG Holding-AG. „Umso mehr freut uns jede einzelne Wohnungsübergabe. Es ist immer wieder ein besonderer Moment, wenn aus Planung und Baustelle endlich ein Zuhause wird.“

Christian Raab, Vorstandsdirektor der ARWAG Holding-AG, unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Leben am Gallitzinberg steht exemplarisch für unseren Anspruch, leistbaren Wohnraum mit hoher Qualität, Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung zu verbinden. Die Tatsache, dass wir 91 Haushalten ein neues Zuhause und gleichzeitig einen Kindergarten schaffen konnten, macht dieses Projekt besonders interessant.“

Mit der Übergabe der Wohnungen leistet die ARWAG einen weiteren wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung und zur Sicherung von leistbarem Wohnraum in Wien.