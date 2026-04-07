Artemis-Astronauten fotografieren "Erduntergang"

Den Astronauten der Mondmission Artemis 2 ist eine Aufnahme der Erde aus bisher noch nie gesehener Perspektive geglückt.

Die NASA veröffentlichte am Dienstag auf X ein Foto der Erde, die hinter dem Mondhorizont versinkt. Das Bild des "Erduntergangs" erinnere "an das ikonische Erdaufgangs-Foto", das der US-Astronaut Bill Anders vor mehr als 57 Jahren geschossen habe, hieß es. Anders gehörte zum Team der Mission Apollo 8, die im Dezember 1968 erstmals den Mond umrundet hatte.

Das Weiße Haus veröffentlichte auf X zudem das Foto einer totalen Sonnenfinsternis, die die Artemis-Astronauten beobachten konnten. Dabei schob sich der Mond vollständig vor die Sonne. Dies sei "ein Anblick, den nur wenige in der Geschichte der Menschheit je gesehen haben", erklärte das Weiße Haus.

Diese Bildkombination vom 07. April 2026 zeigt links eine NASA-Aufnahme des "Earthrise" (Erdenaufgang) über dem Mond, die am Heiligabend, dem 24. Dezember 1968, von Apollo 8 – der ersten bemannten Mission zum Mond – beim Eintritt in die Mondumlaufbahn aufgenommen wurde, sowie ein NASA-Bild der Erde rechts, wie sie hinter dem Mondhorizont verschwindet, auch bekannt als "Earthset" (Erdenuntergang), gesehen vom Orion-Raumschiff am 6. April 2026. Die NASA veröffentlichte heute dieses historische Foto der Erde, die hinter dem Mondhorizont abtaucht, mehr als 57 Jahre nachdem das ikonische "Earthrise"-Bild von einem Apollo-8-Astronauten eingefangen worden war. © APA/AFP/NASA/HANDOUT

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Die NASA machte unter dem Titel "Sicherheit geht vor" dazu ein Foto der vier Astronauten mit Spezialbrillen publik. Die Besatzung trug sie, um Netzhautschäden beim Blick Richtung Sonne zu vermeiden. Das Besatzungsmitglied Victor Glover hatte den Anblick der Sonnenfinsternis "überwältigend" genannt. An Bord der Orion-Kapsel sind daneben die US-Astronauten Christina Koch und Kommandant Reid Wiseman sowie der Kanadier Jeremy Hansen.

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Beobachtung dauerte sieben Stunden

Fast sieben Stunden lang verfolgten die Raumfahrer von den Fenstern ihrer Raumkapsel aus, wie die Mondlandschaft an ihnen vorüberzog. Detailliert beschrieben sie den Wissenschaftern in der NASA-Bodenstation Details der Mondoberfläche, zudem wurden sie Zeuge mehrerer Lichtblitze durch Meteoriteneinschläge auf dem Erdtrabanten.

"Ich kann gar nicht genug betonen, wie viele wissenschaftliche Erkenntnisse wir bereits erlangt haben", sagte die leitende Wissenschafterin der Artemis-2-Mission, Kelsey Young, über Funk zu den Astronauten. "Ihr habt uns den Mond heute wirklich nähergebracht, und wir können euch gar nicht genug danken." US-Präsident Donald Trump lobte die Raumfahrer als "Pioniere der Moderne", die "die ganze Welt inspiriert haben".

"Es ist überwältigend"

Die vier Astronauten Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman und Victor Glover verbrachten den Tag damit, Details der Struktur der Mondoberfläche zu beobachten. Später erlebten sie von sich aus gesehen eine Sonnenfinsternis, als der Mond vor der Sonne vorbeizog. Glover äußerte sich beeindruckt: "Es ist wirklich schwer zu beschreiben", sagte er. "Es ist überwältigend."

Nach ihren wissenschaftlichen Erhebungen war der Tag für die Astronauten jedoch noch nicht vorbei. US-Präsident Trump rief sie an und gratulierte zu der Mission. Sie hätten "ganz Amerika wirklich stolz gemacht, unglaublich stolz", sagte er den Raumfahrern und lud sie ins Weiße Haus ein.

Dieser Screenshot aus einem NASA-Livestream zeigt das Raumschiff Orion bei seiner Annäherung an den Mond am 6. April 2026. Die vier Astronauten, die am Mond-Vorbeiflug der NASA teilnehmen, wurden am 6. April zu den Menschen, die am weitesten von unserem Planeten weg gereist sind, als sie mit der Mondbeobachtung begannen, die das Kernstück ihrer Mission darstellt. Das Artemis-II-Team brach damit den Entfernungsrekord der Apollo-13-Mission von 1970. © APA/AFP/NASA/HANDOUT

40 Minuten ohne Funkkontakt

Zuvor war beim Vorbeiflug auf der von der Erde abgewandten Seite des Mondes der Kontakt der vier Astronauten zur US-Weltraumbehörde NASA wie erwartet für rund 40 Minuten unterbrochen. "Wir werden uns immer für die Erde entscheiden, wir werden uns immer füreinander entscheiden", sagte Koch nach der Wiederherstellung der Verbindung.

Nur Stunden zuvor hatten die vier Astronauten der Mondmission einen Rekord aufgestellt: Mit 406.778 Kilometern entfernten sie sich so weit von der Erde wie noch nie ein Mensch zuvor. Den bisherigen Rekord von 400.171 Kilometern Entfernung zur Erde hatte die Apollo-13-Mission im Jahr 1970 aufgestellt.

Ehrung für verstorbene Frau von Astronaut

Einen emotionalen Moment gab es im Laufe der Mondumrundung ebenfalls: Die vier Astronauten benannten einen Mondkrater nach Carroll Taylor Wiseman, der verstorbenen Ehefrau von Missions-Kommandant Wiseman. "Es ist ein heller Punkt auf dem Mond", sagte der kanadische Astronaut Hansen mit brechender Stimme bei der Live-Übertragung. "Und wir würden ihn gerne Carroll nennen." Zu bestimmten Zeitpunkten des Mondtransits sei der Krater von der Erde aus zu sehen.

Dem NASA-Astronauten Wiseman kamen die Tränen, wie auch seinen Mitreisenden. Alle vier Astronauten umarmten sich, während im Kontrollzentrum in Houston eine Schweigeminute abgehalten wurde. Carroll Taylor Wiseman war 2020 an Krebs gestorben, ihr Witwer zieht die beiden Töchter seitdem allein groß.

Viertägiger Rückflug

Der etwa viertägige Rückflug der Orion-Kapsel zur Erde erfolgt über eine sogenannte freie Rückkehrbahn. Dabei wird das Raumschiff allein durch die Mondschwerkraft und ohne zusätzlichen Antrieb wieder auf Kurs zur Erde gebracht.

Vom NASA-Kontrollzentrum aus verfolgte die kanadische Astronautin Jenni Gibbons die Mission, die gemeinsam mit den vier Artemis-2-Astronauten für den Einsatz trainiert hatte, um im Notfall einspringen zu können. Die Aufregung im Kontrollraum während des siebenstündigen Mond-Vorbeiflugs sei "enorm" gewesen. "Die Leute hatten Tränen in den Augen, sie waren dankbar, sie haben gelacht, sich umarmt - es war einfach einer der schönsten Augenblicke meiner Karriere."

Die Artemis-2-Crew habe Beschreibungen von noch nie beobachtetem Mondgelände geliefert, sagte Gibbons. Manche dieser Regionen seien zwar schon aus der Ferne gesichtet worden, "aber dies war das erste Mal, dass die empfindlichsten Kameras der Welt - menschliche Augen - diese je betrachten konnten".

Mondlandung in zwei Jahren geplant

Die vier Astronauten waren am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida zu ihrer historischen Reise gestartet. Artemis 2 ist die erste bemannte Mission in Richtung Mond seit mehr als 50 Jahren.

Für das Jahr 2028 strebt die NASA erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder eine Mondlandung an. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet, danach wurde das kostspielige Programm eingestellt. China plant für 2030 eine Mondlandung.