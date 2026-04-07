Ein Nutellaglas wird zum Star der Artemis-Mission

Die Artemis-2-Mission hat ihren Höhepunkt erfolgreich überstanden. Einer der Stars der Mission ist ein Nutellaglas, das plötzlich im Livestream durch die Kapsel schwebte.

Kurz bevor die Artemis-2-Crew den Apollo-Rekord brach, schwebte ein Glas Nutella durch die Orion-Kapsel. Der Moment geht seitdem in den sozialen Medien viral.

Flug kurz durch das Bild

Offenbar hat sich das Glas aus einem Fach oder Regal gelöst. Dabei drehte es mehrmals vor der Kamera um die eigene Achse, flog immer weiter und wurde am Ende eingefangen.

In den sozialen Medien geht der Moment viral. Auf TikTok hat die Nutella-Szene im Video des US-Senders CBS in den ersten zwölf Stunden über 300.000 Likes erhalten. Auch die Süßwarenmarke nützt die gratis Werbung aus. Sie posteten ein Video auf Instagram. Im Hintergrund läuft Richard Strauss" Klassikkomposition "Also sprach Zarathustra." Dazu schrieben sie: "Nutella ist nicht von dieser Welt."

Gegenüber dem Portal "futurism.com" erklärt NASA, dass es sich hierbei um kein Produktplacement handelt. Ebenfalls spielt bei der Auswahl des Proviants mögliche Partnerschaften zwischen Astronauten und Unternehmen keine Rolle.