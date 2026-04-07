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© Youtube/ NASA (Screenshot)

Carroll

Artemis-Kommandant benennt Krater nach verstorbener Frau

07.04.26, 09:02
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Frau des "Artemis 2"-Kommandanten Reid Wiseman starb 2020 an Krebs 

Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission haben einen zuvor namenlosen Mondkrater nach der Ehefrau ihres Kommandanten Reid Wiseman benannt. Der Krater – ein "heller Punkt auf dem Mond" – solle von nun an Carroll-Krater heißen, sagte der kanadische Astronaut Jeremy Hansen mit tränenerstickter Stimme aus der "Orion"-Kapsel. Damit solle an die 2020 im Alter von 46 Jahren an Krebs gestorbene Ehefrau des "Artemis 2"-Kommandanten Reid Wiseman erinnert werden.

Danach umarmten sich die vier Astronauten – neben Hansen und Wiseman noch Christina Koch und Victor Glover. Die zwei Töchter von Wiseman und seiner gestorbenen Ehefrau verfolgten das Ganze im Kontrollzentrum in Houston im US-Bundesstaat Texas.

Artemis
© AFP

Die vier Astronauten sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben und sollen nach etwa zehn Tagen im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.

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