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Weisser Zoo
© Facebook/Kameltheater Kernhof

Nach Winter-Schock

Kein Scherz: Neuer Termin für Saisoneröffnung im Weissen Zoo steht fest

30.03.26, 11:33
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Nachdem der Saisonstart im Weissen Zoo dem Wintereinbruch zum Opfer gefallen ist, steht nun ein neuer Eröffnungstermin fest.

Eigentlich hätte am Samstag der Weiße Zoo an der steirisch-niederösterreichischen Grenze seine Pforten öffnen sollen. Doch aufgrund des Temperatursturzes und der hohen Neuschneemengen musste dieser verschoben werden. Die Sicherheit auf den Wegen am beliebten Ausflugsziel konnte nicht gewährleistet werden.

Nun hat der Privat-Zoo das neue Eröffnungsdatum aber offiziell bestätigt. Wie man via Social Media mitgeteilt hatte, wird man nun ab 1. April seine Pforten öffnen und die Besucher können erstmals das vereinte Tiger-Paar Navin und Mikita bestaunen.

Frühlingsgefühle im Zoo

Kurz bevor man in die Winterpause ging, wurden bereits die beiden Kragenbären "verlobt", also rechtzeitig zum Frühlingserwachen können die Zoo-Fans auch mit jeder Menge Frühlingsgefühle in Kernhof rechnen.

Nach einem traurigen Winter, mit dem Tod von Kamel-Dame "Bianca" und dem weißen Tiger "Samir", hofft man schon bald auf Nachwuchs und ist froh, wenn die neue Saison endlich losgeht.

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