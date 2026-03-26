Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Tödlicher Tunnel-Crash mit LKW – 20-Jährige gestorben
© FOTO KERSCHI

Weg zur Schularbeit

Tödlicher Tunnel-Crash mit LKW – 20-Jährige gestorben

26.03.26, 20:37
Teilen

 Eine 20-Jährige ist Donnerstagvormittag auf der Umfahrung Linz/Ebelsberg im Mona-Lisa-Tunnel bei der Kollision mit einem Lkw getötet worden. 

Laut mehreren Medienberichten soll es sich um ein großes Fußball-Talent gehandelt haben. Die 20-Jährige war offenbar auf dem Weg zu einer Mathe-Schularbeit.

Die Fahrzeuge waren aus ungeklärter Ursache zusammengekracht. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Pkw auf die Fahrerseite. Die Feuerwehr musste die Lenkerin aus dem Fahrzeug schneiden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Ihre 15-jährige Beifahrerin kam in die Kepler Uniklinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, so die Polizei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen