Tödlicher Tunnel-Crash mit LKW – 20-Jährige gestorben

Eine 20-Jährige ist Donnerstagvormittag auf der Umfahrung Linz/Ebelsberg im Mona-Lisa-Tunnel bei der Kollision mit einem Lkw getötet worden.

Laut mehreren Medienberichten soll es sich um ein großes Fußball-Talent gehandelt haben. Die 20-Jährige war offenbar auf dem Weg zu einer Mathe-Schularbeit.

Die Fahrzeuge waren aus ungeklärter Ursache zusammengekracht. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Pkw auf die Fahrerseite. Die Feuerwehr musste die Lenkerin aus dem Fahrzeug schneiden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Ihre 15-jährige Beifahrerin kam in die Kepler Uniklinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, so die Polizei.