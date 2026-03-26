Bis zu 1.010 Euro für WG-Zimmer in Innsbruck

Gestiegen sind die Mietpreise seit der letzten Erhebung 2022 in allen Stadtvierteln, und ein Ende der Teuerung scheint nicht in Sicht.

Innsbruck. Wohnen in der Landeshauptstadt wird immer mehr zum Luxus. Auch für Studierende. Die Preise für Zimmer in Wohngemeinschaften sind 2025 erneut gestiegen, zeigt eine aktuelle Erhebung der AK Tirol.

Insgesamt 1.031 Angebote von Zimmern in Wohngemeinschaften haben die AK Experten der Wohn- und Mietrechtsabteilung im vergangenen Jahr gesichtet, aufgeteilt quer über die Landeshauptstadt. Der Befund ist ernüchternd, steigen die Preise doch steil an. War etwa 2022 das teuerste WG-Zimmer in Innsbruck um 890 Euro zu haben (Wilten), liegt der Preis nun bei 1.010 Euro (Saggen). Und auch die Durchschnittspreise der WG-Zimmer stiegen weiter: von 495,34 Euro 2022 auf satte 539,69 Euro im Jahr 2025 – damit zählt Innsbruck auch im Bereich Studentisches Wohnen zu einer der teuersten Städte Österreichs.

Das derzeitig in Bau befindliche Projekt am ehemaligen Sandwirt-Areal sei laut AK zwar ein erster, dringend notwendiger Schritt in die richtige Richtung, ersetzt aber kein Studentenwohnheim. Richtige Entspannung für den Wohnungsmarkt würde wohl nur ein Studenten-Campus bringen, wie ihn AK Tirol und Sozialpartner bereits seit Jahren fordern.