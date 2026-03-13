Meghan besucht Kinderklinik und malt mit Patienten

Herzogin Meghan hat das Children's Hospital Los Angeles besucht. Dort unterstützte sie eine Spendenaktion für kranke Kinder.

Herzogin Meghan zeigte sich bei einem Besuch im Children's Hospital Los Angeles engagiert für junge Patienten. Anlass war die jährliche Spendenkampagne "Make March Matter". Die Kampagne sammelt Geld für die medizinische Versorgung kranker und schwer verletzter Kinder. Das Krankenhaus veröffentlichte Bilder des Besuchs auf Instagram. Darauf ist Meghan zu sehen, wie sie Zeit mit Patienten verbringt und sich an kreativen Aktivitäten beteiligt.

Ihr erster Halt führte sie in die sogenannte Kreativ-Oase des Krankenhauses. Dort malte die Herzogin gemeinsam mit Kindern Aquarelle. Auf den Fotos sitzt Meghan mit schwarzer Maske lachend neben den jungen Patienten. Die Tische waren mit Pinseln, Farben und Bildern von Hello Kitty dekoriert.

Besuch bei weiteren Kindern

Anschließend besuchte sie auch Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht an der gemeinsamen Aktivität teilnehmen konnten. Der Termin knüpft an frühere Besuche der Herzogin im Krankenhaus an. Bereits 2024 hatte Meghan im Rahmen einer "Literally Healing"-Session dort vorgelesen. Damals präsentierte sie unter anderem Bücher wie "Rosie Revere, Engineer" und "Pete the Cat". Nach Angaben des Krankenhauses hätten die Kinder dabei gelacht und gesungen, während Meghan die Geschichten vortrug.

Auch diesmal äußerte sich das Children's Hospital Los Angeles positiv über Meghans Engagement. Der Besuch fand im Rahmen der Spendenaktion "Make March Matter" statt, die Prominente, Unternehmen und Unterstützer zusammenbringt. Der Termin fällt in eine geschäftige Zeit für Meghan und ihren Ehemann Prinz Harry. Kürzlich wurde bekannt, dass das Paar im April nach Australien reisen wird.

Es handelt sich um ihre erste gemeinsame Reise dorthin seit mehr als sieben Jahren.

Termine ohne Kinder

Laut einem Sprecher stehen bei dem Aufenthalt private, geschäftliche und philanthropische Termine an. Die gemeinsamen Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, sollen nicht mitreisen. Während der Australienreise wird Meghan außerdem am "Girl’s Weekend" des Podcasts "Her Best Life" teilnehmen. Das Event findet vom 17. bis 19. April in Sydney statt und umfasst unter anderem ein Gala-Dinner mit Meghan als Stargast.