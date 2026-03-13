Nach Krebs-Drama: Mutige Alkohol-Beichte für Prinzessin Kate

Die Ehefrau von Prinz William erzählt, wie der Krebs ihr Trinkverhalten nachhaltig verändert hat, und verrät auch, wie ihr Gatte damit umgeht.

Die Nachricht von der Krebserkrankung der Princess of Wales im Frühjahr 2024 löste weit über die Grenzen Großbritanniens hinaus tiefe Bestürzung aus. Es folgte eine Phase des Rückzugs, geprägt von einer kräftezehrenden Chemotherapie und dem mutigen Weg zurück ins öffentliche Leben. Obschon Catherine nun seit über einem Jahr als krebsfrei gilt, hallen die Erfahrungen der Genesung spürbar nach – eine Zäsur, die auch ihren Alltag nachhaltig verändert hat.

Ein Bekenntnis zur bewussten Abstinenz

Wie tiefgreifend dieser Wandel ist, offenbarte sich nun bei einem gemeinsamen Auftritt mit Prinz William in London. Während einer Visite auf der geschichtsträchtigen Bermondsey Beer Mile, einer für ihre Brauereikunst bekannten Route, verzichtete die Prinzessin konsequent auf den Genuss von Alkohol. In der „Fabal Beerhall“ wurde sie mit der für die Region typischen Gastfreundschaft empfangen, lehnte die offerierten Kostproben von Apfelwein und Bier jedoch mit einer bemerkenswerten Offenheit ab.

Kate und William auf der Bermondsey Beer Mile. © Getty Images

Über den Grund ihrer Zurückhaltung ließ Catherine keinen Zweifel aufkommen: „Ich trinke seit meiner Krebsdiagnose kaum Alkohol.“ Sie müsse heute schlichtweg „viel bewusster achten“ auf das, was sie ihrem Körper zuführe, ergänzte sie. Während die Prinzessin zu einer alkoholfreien Erfrischung griff, übernahm William pflichtbewusst die sensorische Prüfung der Brauerzeugnisse.

Prinz William verkostete Bier und Apfelwein, Kate winkte ab. © Getty Images

Humor als Anker der Resilienz

Trotz der Ernsthaftigkeit des Themas blitzte die vertraute und humorvolle Dynamik zwischen den Eheleuten auf. Mit einem feinen Lächeln und einer Prise Ironie wandte sich Kate an ihren Gatten: „Aber du lässt dir deinen Apfelwein nicht nehmen, stimmt's?“

Dies war eine unverkennbare Anspielung auf Williams Vorliebe für den „Cider“ aus dem Westen Englands. Doch auch ohne den Genuss des Gerstensaftes bewies Catherine tatkräftiges Engagement: Während der Prinz den Hopfen fachmännisch in den Sud gab, rührte die Prinzessin mit einem imposanten Holzstab im Braukessel – ein Bild, das symbolisch für ihren unermüdlichen Einsatz steht, mit dem sie sich ihre Rolle und ihr Leben zurückerobert hat.