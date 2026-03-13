Gwyneth Paltrow & Co.: Die Valentino-Show zieht alle Superstars an

Wer dachte, der Fashion-Zirkus sei nach Paris endgültig vorbei, hat sich gewaltig geirrt. Das Modehaus Valentino holt die Fashionelite nach Rom und liefert ein emotionales Spektakel voller Starpower, 80er-Jahre-Vibes und atemberaubender Looks.

Es ist ein gewagter Schritt: Nach einem anstrengenden Monat voller Laufstegpräsentationen in den "Big Four" (New York, London, Mailand, Paris) nun auch noch nach Rom einzuladen. Doch Alessandro Michele, der seit April 2024 als Kreativdirektor bei Valentino das Zepter schwingt, ist kein Designer für halbe Sachen. Für die Präsentation der Herbst-/Winterkollektion 2026/27 kehrte das Luxuslabel zu seinen Wurzeln zurück und die Hollywood-Elite folgte dem Ruf in die Ewige Stadt.

Ein emotionales Heimspiel

Obwohl Valentino seine Kollektionen normalerweise in Paris zeigt, ist Rom das pochende Herz der Marke, die hier 1960 gegründet wurde. Die Show am Donnerstag an einer der spektakulärsten Locations der Stadt war jedoch mehr als nur ein Fashion-Statement: Es war die erste Prêt-à-porter-Kollektion seit dem Tod des legendären Gründers Valentino Garavani, der am 19. Jänner im Alter von 93 Jahren verstarb. Der Mann, der Ikonen wie Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Prinzessin Diana und Julia Roberts einkleidete, hat ein Erbe hinterlassen, das nun in seiner Heimatstadt gebührend gefeiert wurde.

80s-Power auf dem Laufsteg

Valentino Herbst/Winter 2026 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Auf dem Runway schickte Alessandro Michele seine Models auf eine glamouröse Zeitreise in die 80er Jahre. Starke Schulterpolster, extrem schmale Taillen und freche Miniröcke dominierten die Show. Kombiniert wurde das Ganze mit massivem Statement-Schmuck – Perlen und klobige Anhänger sind jetzt ein absolutes Must-have! Das Beste hob sich Michele für den Schluss auf: Das letzte Kleid der Show, eine langärmelige Robe mit einem dramatisch tiefen Rückenausschnitt, erstrahlte in jenem ikonischen Rot, das untrennbar mit dem Namen Valentino verbunden ist.

Die Front Row: Ein Schaulaufen der Superstars

Natürlich ließ es sich die A-List nicht nehmen, bei diesem Spektakel in der ersten Reihe zu sitzen. Ganz vorne mit dabei: Gwyneth Paltrow. Die Oscar-Preisträgerin war ein absoluter Hingucker! Sie trug ein leuchtend grünes Satinkleid mit Polka-Dots und dramatischen Ballonärmeln. Den Look rundete sie mit weißen Spitzenstrumpfhosen, mintgrünen Satin-Riemchensandalen, einer auffälligen Silberkette und einer rockigen schwarzen Ledertasche ab.

© Getty Images

An ihrer Seite nahm Sängerin Lily Allen Platz, die in einem komplett transparenten Spitzen-Look nur wenig der Fantasie überließ. Sie kombinierte einen knielangen, komplett durchsichtigen Rock mit Spitzenbesatz zu einem graublauen, transparenten Spitzenbody. Einen spannenden Kontrast setzte sie mit einer braunen Oversize-Vintage-Lederjacke mit Fellkragen und mit Nieten besetzten High Heels.

© Getty Images

Auch die junge Hollywood-Riege zeigte, wie man den Red Carpet rockt. Iris Law, die Tochter von Jude Law, verzauberte in einem zarten, hellrosa Slipkleid mit juwelenbesetzten Cups. Sängerin Tyla setzte ebenfalls auf den Lingerie-Trend und kombinierte eine verführerische Spitzen-Bluse zum Nadelstreifen-Minirock. Hier sind die besten VIP-Looks des Abends:

Stars bei Valentino 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Damit hat Valentino bewiesen, dass Rom definitiv einen Platz im großen Fashion-Kalender verdient hat.