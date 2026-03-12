Alles zu oe24VIP
Duplantis jagt mit Spezial-Schuhen in Tokio 6,30-m-Marke
Sternstunde

15. Weltrekord für Stabhoch-Riese Duplantis

12.03.26, 22:04
Er hat es schon wieder getan! Vor schwedischem Heimpublikum in Uppsala katapultierte sich Stabhochsprung-Gigant Armand Duplantis am Donnerstag über die Weltrekord-Höhe von 6,31 Metern.

Für den Olympiasieger war es bereits Stabhochsprung-Weltrekord Nummer 15. Der 26-jährige Schwede, der seine Bestmarken Zentimeter um Zentimeter anhebt (und jedes Mal Rekord-Prämien kassiert) übersprang diesmal 6,31 m. Davor war sein Rekord bei 6,30 gelegen.

Latte wackelte, fiel aber nicht

Dabei musste der Superstar am Donnerstag ordentlich zittern - die Latte wackelte, blieb aber dann doch liegen. "Das ist mein Haus, und es ist euer Haus", ließ sich der Schwede von den begeisterten Fans in der IFU-Arena in Uppsala feiern. Mit Sprüngen über 5,65, 5,90 und 6,08 m (jeweils im 1. Versuch) hatte er sich an die neue Weltrekord-Höhe herangetastet. Den alten Rekord hatte er letzten September bei der WM in Tokio aufgestellt.

