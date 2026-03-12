Sturz-Drama um Olympia-Gigant Kläbo

Die Siegesserie von Langlauf-Gigant Johannes Hösflot Kläbo ging auf schmerzhafte Weise zuende.

Nach sechs Weltcupsiegen in Folge sowie sechs Mal Olympia-Gold bei den Spielen in Mailand/Cortina stürzte der norwegische Langlauf-Superstar beim Weltcup in Drammen im Sprint-Halbfinale bei hohem Tempo schwer, blieb erst liegen, dann rappelte er sich auf und schleppte sich ins Ziel. Der Sieg ging an Landsmann Ansgar Evensen vor dem Tschechen Jiri Tuz. Rang drei ging mit Kristian Kollerud an einen weiteren Norweger.

Kläbos Sturz war so massiv, dass sich der Norweger mit einem Rettungswagen ins Spital zu einem Check bringen ließ. In den Sturz waren vier von sechs Läufern verwickelt, Kläbo geriet mit dem US-Amerikaner Ben Ogden aneinander. Er stürzte mit dem Hinterkopf auf den Schnee. "Es ist unglaublich eisig da draußen. Ich hab das Gleichgewicht verloren und bin einfach gestürzt", schilderte Ogden. Kläbo blieb vorerst bäuchlings im Schnee liegen, ehe er aufstand und von der Strecke geführt wurde.

"Heftiger Sturz muss ernst genommen werden"

"Er ist bei Bewusstsein, aber es war ein heftiger Sturz, und das muss ernst genommen werden. Ich sehe es positiv, dass es anscheinend nichts Ernstes ist, aber das hängt von der Person ab", so Norwegens Mannschaftsarzt Ove Feragen im staatlichen Sender NRK. Kläbos nächstes geplantes Rennen wäre das 50-km-Freistil-Massenstartrennen am Samstag in Drammen.

Die vier Österreicher Michael Föttinger, Benjamin Moser, Erik Engel und Lukas Mrkonjic schieden am Donnerstag in der Sprint-Qualifikation aus.