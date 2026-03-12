1,9 Mio. Euro für Brücken-Erneuerung in Gänserndorf

Nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung ist nun der Um- und Ausbau der in die Jahre gekommenen Brücke über die Nordbahn in Gänserndorf auf Schiene.

"Moderne Infrastruktur ist die Grundlage für sichere Mobilität. Mit der Erneuerung der Nordbahn-Brücke investieren wir rund 1,9 Millionen Euro und schaffen damit eine verlässliche und sichere Verbindung für die zahlreichen Pendler und Familien in der Region“, so LH-Stellvertreter und Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ).

Geh- und Radweg hergestellt

Das 1946 errichtete, in die Jahre gekommene Brückenbauwerk wird nun abgetragen und neu errichtet. Im Zuge des Projekts werden auch ein vollwertiger Geh- und Radweg sowie zusätzliche Querungsmöglichkeiten für Einbauten hergestellt. Der Baustart ist für Sommer 2026 geplant, mit einer Fertigstellung wird Ende des Jahres gerechnet. Die Abtragung der bestehenden Brücke sowie das Einheben des neuen Tragwerks erfolgen in mehreren Etappen bei nächtlichen Gleissperren, um Beeinträchtigungen im Bahnbetrieb zu minimieren. "Jeder Euro, der in die Sicherheit auf unseren Straßen fließt, ist eine wichtige Investition in die Lebensqualität unserer Landsleute und in die Zukunft unseres Landes“, schließt Landbauer.