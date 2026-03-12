Linzer Charterflugplan bringt in die Sonne

Das gesamte Sommerflugprogramm ab Linz ist nun online.

Linz. Diesen Sommer geht es ab Linz auf die beliebten Urlaubsinseln Rhodos (Mo, Fr), Kos (So) und Kreta/Heraklion (Mi, Fr, So).Bereits zum vierten Mal in Folge bringt Rhomberg Reisen alle sonnenhungrigen Urlauber direkt ab Linz auf die griechische Insel Kefalonia (Do). Abseits von Griechenland geht es mit Gruber Reisen wieder auf die wunderschöne Insel Brac (Sa). Aber auch die weiteren klassischen Charterziele erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit – allen voran Mallorca (Mi, So), das weiterhin hoch im Kurs steht. Antalya in der Türkei wird Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag angeflogen. Wie bereits im Winter steht das Tauch Eldorado Hurghada (Mi, Sa) auch diesen Sommer wieder auf dem Programm.

Schöner Reisen mit Wiesinger veranstaltet zu Ostern (03.04. - 06.04.) eine Rundreise in der Normandie. Zum Feiertagstermin (14.05. - 17.05.) geht es ins Burgund nach Lyon. Ein Sondercharter bringt von 28.5. bis 31.5 nach Menorca.

Low-Budget-Reisende kommen mit Ryanair wieder zu günstigen Preisen nach Alicante, Bari und London. Wie bereits bekannt, wird die dänische Fluggesellschaft DAT ab 29. März die Strecke Linz- Frankfurt bedienen und täglich mit dem globalen Drehkreuz verbinden.