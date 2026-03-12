Der 54. Linzer Autofrühling zeigt 205 Neuwagen

Das Ticket an der Tageskassa kostet 15 Euro.

Linz. Bei der 54. Auflage des Linzer Autofrühlings, die am Wochenende im Design Center Linz über die Bühne geht, werden 43 Automarken und insgesamt 205 Neuwagen im Wert von rund 13,5 Millionen Euro ausgestellt.

„Neun von zehn ausgestellten Fahrzeugen sind mit teilelektrischen Antrieben ausgestattet“, sagt Ernest Wipplinger, Vizepräsident des Autofrühlings und Händler in Steyregg zum E-Mobil-Magazin.

China ist stark vertreten: Am Stand von Autohaus Sonnleitner sind die chinesischen Marken Omoda und Jaecoo vertreten, während BYD bei Auto Günther zu finden ist. Zudem ist die schwedisch-chinesische Marke Polestar als Gastaussteller präsent.

Das teuerste gezeigte Fahrzeug ist ein Porsche 911 GT3 um 339.637 Euro. Das günstigste Fahrzeug: das vollelektrische Mopedauto Citroën Ami um 7.990 Euro.