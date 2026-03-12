Palace gegen Larnaka: Glasner will Zyperns Abwehr-Bollwerk knacken

Oliver Glasner will mit Crystal Palace im Achtelfinale der Conference League Kurs auf den Titel nehmen. Gegen AEK Larnaka wartet im Selhurst Park jedoch eine knifflige Revanche.

Crystal Palace empfängt am Donnerstag (21 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) AEK Larnaka zum Hinspiel des Conference-League-Achtelfinals. Für Palace-Coach Oliver Glasner ist es eine ganz besondere Partie: Er will sich für die knappe 0:1-Heimpleite in der Gruppenphase vor fünf Monaten rächen. Für den Oberösterreicher, der den Klub am Saisonende verlassen wird, ist es die Chance, seine erfolgreiche Ära in London mit einem europäischen Titel zu krönen.

Glasner warnt vor defensiver Stärke

Trotz der Favoritenrolle der „Eagles“ warnt Glasner vor den Gästen aus Zypern. Er beschrieb Larnaka als ein sehr kompaktes und erfahrenes Team, das defensiv kaum Lücken bietet. Tatsächlich stellen die Gäste das beste Abwehrbollwerk des Wettbewerbs und kassierten in der gesamten Ligaphase lediglich ein einziges Gegentor. Zudem ist Larnaka neben Straßburg und Tschenstochau eines von nur drei Teams, die im laufenden Wettbewerb noch komplett ungeschlagen sind.

Schwung aus dem Tottenham-Sieg

Palace geht mit ordentlich Rückenwind in das internationale Duell. Nach einem Erfolg in den Playoffs gegen Zrinjski Mostar feierte die Glasner-Elf zuletzt einen wichtigen 3:1-Sieg in der Premier League gegen Tottenham. Mann des Tages war dabei Ismaila Sarr, der seine Saisontore zwölf und 13 markierte. Damit haben sich die Südlondoner vorerst ein komfortables Zehn-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge in der heimischen Liga erarbeitet.

Personal-Update: Mateta ist zurück

Rechtzeitig zum Achtelfinale kann Glasner wieder auf seinen Torjäger Jean-Philippe Mateta zurückgreifen, der nach acht Spielen Verletzungspause wegen einer Knieblessur wieder fit ist. Schmerzhaft ist hingegen der Ausfall von Daniel Munoz, der sich gegen die Spurs an der Schulter verletzte. Er gesellt sich zu den Langzeitverletzten Cheick Doucoure und Eddie Nketiah. Bei Larnaka fehlt unter anderem Giorgos Naoum aufgrund einer Muskelverletzung.