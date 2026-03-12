Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Kriechmayr
© Gepa

Ski-Showdown

ÖSV-Abfahrer hoffen auf Ende der Sieglos-Serie

12.03.26, 17:55 | Aktualisiert: 12.03.26, 18:55
Teilen

Seit drei Jahren fahren die ÖSV-Herren einem Sieg in einer Weltcup-Abfahrt hinterher. Die vorletzte Chance in dieser Saison bietet sich am Freitag (11 Uhr/ORF1 live) in Courchevel. 

Als Vincent Kriechmayr am 15. März 2023 die Abfahrt beim Weltcup-Finale in Soldeu (Andorra) für sich entschieden hatte, hätte wohl kaum wer für möglich gehalten, dass danach weder der frühere Doppel-Weltmeister noch einer seiner ÖSV-Kollegen auf einen Sieg in der Königsdisziplin bringen würde.

Dabei waren die Österreicher unter Andreas Evers als neuem Speed-Chef voll motiviert in die Olympia-Saison gestartet. Tatsächlich lief es nur im Super-G mit Siegen von Marco Schwarz und Kriechmayr einigermaßen nach Wunsch.

Nach Kitzbühel- und Olympia-Pleite Hoffnung auf Happy End

In der Abfahrt ist nach wie vor Sand im Getriebe. Ausgerechnet beim prestigeträchtigen Spektakel in Kitzbühel schlitterten die Österreicher in ein historisches Debakel. Kein ÖSV-Downhiller schaffte es in die Top 10, unser "Bester" war Kriechmayr als 13. - 1,48 Sekunden hinter Sieger Franzoni. 

ÖSV-Alpinchef Christian Mitter ("Wir werden es überleben") wollte die "Krise als Chance" sehen und bei Olympia zurückschlagen. 

Auch das ging schief: Während Von Allmen seiner Co-Favoritenrolle gerecht wurde und vor Shootingstar Giovanni Franzoni (ITA) und Routinier Dominik Paris (ITA) nach WM- auch Olympia-Gold holte, mussten sich Kriechmayr und Daniel Hemetsberger mit den Plätzen 6 und 7 begnügen.

Bei der Olympia-Revanche in Garmisch hätte es zumindest mit dem zweiten Podest in dieser Saison (Kriechmayrs 2. Platz in Wengen war das erste ÖSV-Abfahrtspodest nach über 700 Tagen) fast geklappt - das verpasste Kriechmayr als Vierter hinter dem Schweizer Trio Marco Odermatt (1.), Alexis Monney (2.) und Stefan Rogentin (3.) um 22 Hundertstel.

Bund-Geldspritze für Speed-Trainingscenter

Hinter den Kulissen rauchen schon vor Ende der bisher historisch schlechten Abfahrts-Saison bei den ÖSV-Bossen die Köpfe. Dass Evers mit seinem Team weiterarbeiten darf, scheint gesichert. Hoffnung macht die Rückkehr von Stefan Eichberger (nach Kreuzbandriss). Allrounder Marco Schwarz will sich mehr auf die Speed-Disziplinen konzentrieren (auf Kosten seiner früheren Lieblingsdisziplin Slalom), zudem will Evers aus Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser einen Speed-Sieger machen. Wobei uns der mit einem Karriereende liebäugelnde Siegläufer Kriechmayr mit Saisonende abhanden kommen könnte. 

Hoffnung für die Zukunft macht auch die vom Bund in Aussicht gestellte Geldspritze: Ein Teil der versprochenen 1,6 Förderungs-Millionen soll in den Ausbau von permanenten Trainings-Pisten investiert werden. Evers träumt von einem Speed-Center wie es eines in Copper Mountain (USA) gibt.

Evers will auch nach sieben Schweizer Siegen in bisher acht Saisonabfahrten nicht von seinem Anspruch abweichen: "Unser Ziel muss es auch weiterhin sein, in jeder Abfahrt um den Sieg mitzufahren."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen