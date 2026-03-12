Achtelfinal-Showdown: Hoeneß jagd nächsten Europa-Streich

In der Stuttgarter MHP-Arena steigt am Donnerstag das erste Duell überhaupt zwischen dem VfB und dem FC Porto. Die Schwaben wollen ihre beeindruckende Heimserie auch auf europäischer Bühne fortsetzen.

Der VfB Stuttgart empfängt den FC Porto am Donnerstag (18:45/live RTL, CANAL+ & Sport24-Liveticker) zum Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals. Während die Stuttgarter sich in den Playoffs mit einem 4:2-Gesamtsieg gegen Celtic Glasgow durchsetzten, qualifizierte sich Porto als Fünfter der Ligaphase direkt für diese Runde. Für die Schwaben ist es das erste internationale Achtelfinale seit 2013, was für eine enorme Erwartungshaltung rund um den Neckar sorgt.

Heimfestung MHP-Arena als Trumpf

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß präsentiert sich seit dem Jahreswechsel im eigenen Stadion extrem stabil und gewann fünf der sieben Pflichtspiele. In vier dieser Partien erzielten die „Roten“ mindestens drei Tore. Sorgen bereitet dem Coach jedoch die Defensive, da der aktuell Tabellenvierte der Bundesliga in den letzten fünf Europapokal-Spielen nie ohne Gegentor blieb. Zuletzt gab es in der Liga ein 2:2-Remis gegen Mainz.

Portos Schwäche in der Fremde

Obwohl Porto die portugiesische Liga souverän mit vier Punkten Vorsprung anführt, zeigten sie zuletzt Schwächen auf fremden Plätzen. Das Team von Francesco Farioli gewann nur eines der letzten fünf Auswärtsspiele und wartet seit drei Europa-League-Gastspielen auf einen Sieg. Am vergangenen Wochenende verspielten die „Drachen“ im Klassiker gegen Benfica Lissabon eine 2:2-Führung, nachdem sie bereits mit zwei Toren in Front gelegen hatten.

Personalpuzzles auf beiden Seiten

Stuttgart muss weiterhin auf Lazar Jovanovic (Rücken) verzichten, auch Josha Vagnoman (Oberschenkel) ist fraglich. Dafür kehrt Bilal El Khannouss nach seiner Sperre in der Bundesliga in den Kader zurück. Porto trifft es härter: Die Offensivstars Samu Omorodion und Luuk de Jong fallen mit Knieverletzungen für den Rest der Saison aus. Zudem wackelt Martim Fernandes, der am Wochenende angeschlagen ausgewechselt werden musste.