Mila hat die schwere Operation gut überstanden und zeigt jeden Tag aufs Neue ihren ungebrochenen Lebenswillen. Trotz der schlimmen Qualen sucht die kleine Hündin weiterhin die Nähe zu den Menschen und hofft nun auf eine gute Zukunft.

Ganz Wien bangte im Februar um die kleine "Mila", die mit furchtbaren Verletzungen im Votivpark am Alsergrund einfach ihrem Schicksal überlassen worden war.Die Grausamkeit, die dem hilflosen Welpen offenbar angetan wurde, sorgte für Entsetzen und eine riesige Welle der Anteilnahme. Jetzt gibt es endlich wieder einen Grund zur Freude, denn die tapfere Hündin bekommt prominente Unterstützung. Christian Sapetschnig, der stellvertretende Bezirksvorsteher des 9. Bezirks, machte sich auf den Weg in die Donaustadt, um die kleine Kämpferin im TierQuarTier zu besuchen.

© BV Alsergrund

Sapetschnig kam nicht mit leeren Händen, sondern hatte einen Bollerwagen voller Köstlichkeiten im Gepäck. "Der Fund dieses schwer verletzten Welpen bei uns im Bezirk hat uns alle tief erschüttert. Es ist unfassbar, dass einem so jungen Tier so etwas widerfahren ist. Umso wichtiger ist es, dass Mila nun bestmöglich versorgt wird", betonte der Bezirks-Vize bei seinem Besuch. Die mitgebrachten Leckerlis und das Welpenfutter sind ein Segen für alle Schützlinge im Heim, doch Mila durfte als Erste kosten.

Langer Leidensweg und schwere Operation

Hinter der zutraulichen Hündin liegt eine Zeit voller Schmerzen. Die ersten Untersuchungen nach ihrem Fund ließen die Tierärzte fassungslos zurück. Mila litt unter einer alten Fraktur, die niemals behandelt worden war. Ihre Knochen an den Vorderbeinen waren völlig falsch zusammengewachsen und Elle sowie Speiche deformiert. Es fehlten sogar einzelne Zehen an ihrem kleinen Beinchen. Besonders schlimm war die Fehlstellung im Ellbogen, die jede einzelne Bewegung zur Qual für das Tier machte.

Um ihr überhaupt eine Chance auf ein schmerzfreies Leben zu geben, war ein komplizierter Eingriff notwendig. In einer aufwendigen Operation korrigierten die Spezialisten den Knochen und verlängerten ihn um zwei Zentimeter. Erst am vergangenen Freitag musste Mila erneut unters Messer und erholt sich nun unter strenger Beobachtung von den Strapazen.

Entscheidende Phase der Heilung

Derzeit braucht die kleine Patientin vor allem Ruhe und eine intensive medizinische Betreuung. Die Verbände müssen täglich gewechselt werden und das Toben ist vorerst streng gestrichen. "Mila hat die Operation gut überstanden. Jetzt beginnt die entscheidende Phase der Nachsorge. Ihr Weg ist noch lange nicht vorbei, aber sie zeigt jeden Tag, wie viel Lebenswillen in ihr steckt", erklärte Thomas Benda, der Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien.

In zwei Wochen werden die Nähte gezogen und in einem Monat soll ein Kontroll-Röntgen zeigen, ob der Körper die Veränderungen gut angenommen hat. Trotz der schrecklichen Erfahrungen, die sie mit Menschen machen musste, ist Mila erstaunlich offen geblieben. Sie sucht aktiv die Nähe und begegnet jedem Besucher mit einer sanften Neugier, die auch Christian Sapetschnig sichtlich berührte. "Es ist beeindruckend, wie aufgeweckt und zugänglich Mila ist, nachdem, was ihr widerfahren ist", hielt der Politiker fest.

Wien zeigt Herz für die kleine Kämpferin

Die Unterstützung aus der Bevölkerung ist nach wie vor ungebrochen. Viele Wiener haben bereits Geld oder Sachspenden geschickt, um die teuren Behandlungen und Medikamente zu finanzieren. "Diese große Anteilnahme und Unterstützung bedeutet uns und vor allem unseren Tieren unglaublich viel. Sie zeigt, wie sehr den Menschen das Tierwohl am Herzen liegt", bedankte sich Thomas Benda für die Hilfe.

Ein wichtiger Rat bleibt den Experten des TierQuarTiers am Ende noch wichtig, damit Schicksale wie jenes von Mila vielleicht verhindert werden können. Nur wenn Hunde nicht nur gechippt, sondern auch korrekt in einer Datenbank registriert sind, können Halter im Notfall schnell gefunden werden. Wer Mila auf ihrem weiteren Weg unterstützen möchte, findet alle Informationen dazu auf der Website des TierQuarTiers.