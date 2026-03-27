Ausgerechnet Weißer Zoo muss Saison-Start wegen Winter-Comeback verschieben

Es grenzt fast schon an Ironie: Der weisse Zoo, wo weiße Tiger und Schneeleoparden das große Highlight sind muss wegen dem Winter-Comeback den Siasonstart verschieben.

Schwerer Schlag für die heimischen Zoo-Fans. Der private Tiergarten Weisser Zoo hätte am Samstag offiziell in die neue Saison starten sollen. Doch der fällt nun ins Wasser oder besser gesagt in den Schnee. Denn aufgrund des Wettersturzes schneite es an der niederösterreichisch-steirischen Grenze so stark, dass man derzeit nicht öffnen kann.

"Die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher hat für uns oberste Priorität – daher bleibt der Zoo vorerst geschlossen", heißt es in einer Stellungnahme des Tiergartens. Den winterfesten Bewohnern gefällt es allerdings. Tigerin Khalie genießt das Schneetreiben.

Neues Tiger-Paar als Highlight

Am Montag, 30. April, soll ein erneuter Versuch gewagt werden, die Fans und Interessierten werden über die Social-Media-Kanäle des Zoos am Laufenden gehalten. Dann kann man erstmals das Tiger-Paar Navin und Mikita beobachten, die in den Wintermonaten zusammengezogen sind und möglicherweise schon bald für Nachwuchs sorgen könnten.

Es ist der nächste Rückschlag für das beliebte Ausflugsziel. Denn im Winter musste man sich von zwei absoluten Publikums-Lieblingen verabschieden. Tiger "Samir" und Kameldame Bianca, die eines der Highlights im Kamel-Theater waren, wurden eingeschläfert.