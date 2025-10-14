Verlobung im Weißen Zoo: Dimitri und Amira wollen's wagen

Dimitri, ein geborener Deutscher, sibirischer Eltern, und die noch etwas tollpatschige Amira aus der Ukraine, beide Anfang 2023 zur Welt gekommen, sind jetzt ein Paar! Im Weißen Zoo bahnt sich eine ganz große Liebesgeschichte an - was in der Menschenwelt nicht funktioniert, hier geht's.

Die Geschäftsführer Rainer Zöchling und Herbert Eder des in Kernhof (Bezirk Lilienfeld) ansässigen Weißen Zoos werden die beiden Jahre wohl nie vergessen, in denen sie schwer darum gekämpft haben, Amira aus dem ukrainischen Zoo zu befreien. Seit Beginn des Krieges waren die ukrainischen Zoos größtenteils nicht mehr in der Lage, ihre Betriebe fortzuführen. Es fehlte an Geld für Futter, sehr häufig gab es keinen Strom und viele Tierpfleger sind geflüchtet.

Die Behörden in der Ukraine waren großteils nicht besetzt und somit war ein Export in Einklang mit den Einreisebestimmungen von Wildtieren in die EU schier unmöglich. Ein Herkunftsnachweis aus dem Zoo in der russisch besetzten Zone dauerte über ein Jahr und ohne den persönlichen Einsatz im österreichischen Landwirtschaftsministerium und bei der für den Tierschutz verantwortlichen NÖ- Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) wäre dieses traumatisierte Tier nicht zu retten gewesen.

Anfänglich noch hat er an ihrem Ohr gebissen

Obwohl Dimitri ihr in einer anschmiegsamen Nacht durch das Trenngitter ein kleines Stück vom Ohrwaschl abgezwickt hat, sind sie nach der Zusammenführung in das große Außengehege ein Liebespaar geworden. Amira, die zwei Jahre aus Platzmangel in einem Innenraum aus Beton verbringen musste , war anfangs nach der Quarantänezeit und erstmals auf natürlichem Waldboden mit Badeteich und Kletterbäumen völlig überrascht von der Natur, da es das alles für sie in der Ukraine nicht gab. Zum ersten Mal ein Bad nehmen! Erstmals Grasboden schnuppern! Zum ersten Mal auf Bäume klettern! Zum ersten Mal mit bärischen Leckerbissen wie Nüsse, Honig, Waldbeeren, Melonen und Weintrauben verwöhnt zu werden, die liebevolle Ansprache der Tierpfleger uvm. lassen die Bärin step by step die Normalität kennenlernen.

© Weißer Zoo

"Wenn die Verlobung hält, dürfen wir uns in einigen Jahren erstmals auf Kragenbärennachwuchs freuen“ , verrät Rainer Zöchling, der ganz persönlich seine Bärlis betreut. Der Weiße Zoo engagiert sich auch im Rahmen des europäischen Artenschutzprogrammes darum, dass Kragenbären in einem neuen Zuchtprogramm etabliert werden. Diese Bärenart gehört zu den höchst bedrohten Tierarten unserer Erde. Diese beiden Exemplare sind die einzigen in Österreich.

Mittlerweile sind Dimitri und Amira neben den weißen Tigern und den Schneeleoparden die großen Stars im Zoo in Kernhof. Nicht nur das "BÄRSONAL“, sondern vor allem die Besucher und ganz besonders die unterstützenden Tierpaten sind hoch erfreut, dass nach der Rettung der Bären nun einer baldigen Hochzeit samt Kindersegen nichts mehr im Wege steht.