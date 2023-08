Karakal-Vierlinge: Tierische Sensation im Weißen Zoo

Im Weißen Zoo im niederösterreichischen Kernhof haben Karakal-Vierlinge das Licht der Welt erblickt.

Im Weißen Zoo in Kernhof in Niederösterreich sind erstmals in Österreich Karakal-Vierlinge zur Welt gekommen.

Diese afroasiatischen Raubkatzen, deren Name von den schwarzen Büschelohren hergeleitet wird, werden auch wegen ihres Lebensraumes Wüstenluchse genannt.

Der Weiße Zoo, international bekannt wegen seiner Zuchterfolge vor allem der Weißen Tiger, verzeichnet heuer schon 10

Raubkatzengeburten , züchtet Ursons , zeigt weiße Nasenbären (die weltweit einzigen!) und sogar Riesenameisenbären.

Karakal-Mama KIA gebar diesmal 4 Weibchen (ALINA,BELINDA,CELINA und DIANA), die sie auch schon ins Außengehege trägt, berichtete Herbert Eder, der Gründer des Weißen Zoos.

© Weißer Zoo

Zoo-Gründer Herbert Eder mit dem herzigen Nachwuchs.

Zu bestaunen sind sie jetzt in den Ferien täglich, außer Montag von 10-18 Uhr.