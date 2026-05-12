Helnwein erhält höchste Auszeichnung des Landes

"Letztes Universalgenie unserer Zeit" bekommt Goldenes Komturkreuz - mit Augenzwinkern!

Große Ehre für einen großen Künstler! Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überreichte dem weltberühmten Maler und Fotografen Gottfried Helnwein das "Goldene Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich" - die höchste Auszeichnung des Landes!

Ein Weltstar mit NÖ-Wurzeln!

Helnwein - der mit Andy Warhol, Lou Reed und Wim Wenders zusammenarbeitete und Cover für "Time Magazine" und "Rolling Stone" gestaltete - hat eine ganz besondere Verbindung zu Niederösterreich. Als Kind verbrachte er prägende Jahre bei seinen Großeltern im Weinviertel, sein Jugendfreund war niemand Geringeres als Manfred Deix. Mikl-Leitner schwärmt: "Eines der letzten Universalgenies unserer Zeit - einfach unverwechselbar!"

Helnwein mit Schmunzeln!

Der Geehrte selbst gestand mit einem Augenzwinkern: Eigentlich wollte er sich seine Unabhängigkeit bewahren und nie einen Preis annehmen. "Jetzt haben Sie mir einen Strich durch die Rechnung gemacht - ich bedanke mich trotzdem sehr!" Der 1948 in Wien geborene Künstler ist bekannt für seine verstörenden, hyperrealistischen Werke über Gewalt, Macht und die Schattenseiten der Geschichte - Bilder, "die andere oft vermeiden".