Ausbau Hauptbahnhof Wiener Neustadt

Nach der Errichtung der Stützmauer wurde am Wochenende ein nächster wichtiger Arbeitsschritt beim Ausbau der Nordeinfahrt am Hauptbahnhof Wiener Neustadt gesetzt.

Die ÖBB machen die Nordeinfahrt des Wiener Neustädter Hauptbahnhofs fit für die Zukunft: Statt drei stehen künftig vier Gleise zur Verfügung. Damit wird die wichtige Schnittstelle zwischen Südbahn und Pottendorfer Linie deutlich leistungsfähiger – ein Plus für Fahrgäste, für einen stabilen Betrieb und für den Bahnverkehr entlang der gesamten Südachse. 170 Millionen Euro werden in dieses bedeutende Infrastrukturprojekt, das neben dem Bau eines vierten Gleises umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen der Gleisanlagen umfasst und bis 2029 abgeschlossen sein soll, investiert.

Erste Hilfsbrücke eingehoben

© ÖBB

Für den Neubau der Eisenbahnbrücke „Warme Fischa“ sowie der darunterliegenden Geh- und Radwegunterführung ist es notwendig, zwei sogenannte Hilfsbrücken auf den beiden Südbahngleisen einzubauen. Eine dieser rund 30 Meter langen und jeweils etwa 80 Tonnen schweren Konstruktionen wurden am vergangenen Wochenende mithilfe eines Schienenkrans eingehoben und millimetergenau positioniert.

Durch die Hilfsbrücken bleibt der Zugverkehr auf diesen Gleisen während der gesamten Bauzeit ohne Unterbrechung aufrechterhalten, obwohl darunter sowohl die Unterführung als auch die endgültigen Eisenbahnbrücken neu errichtet werden. Das neue Brückentragwerk entsteht schrittweise unterhalb der provisorischen Hilfsbrücken.

Die Arbeiten an der Unterführung Warme Fischa sollen im Jänner 2027 abgeschlossen sein. Dafür muss die Unterführung von Ende August bis zum Abschluss der Bauarbeiten im Jänner des kommenden Jahres für den Verkehr gesperrt werden.

Im kommenden Jahr starten die ÖBB mit den Arbeiten an den drei weiteren Brückenbauwerken, die im Rahmen des Gesamtprojekts neu gebaut oder adaptiert werden:

Neuerrichtung und Aufweitung Unterführung Pöckgasse: August 2026 bis Mai 2027

Erweiterung Eisenbahnbrücken Kollonitschgasse: Oktober 2026 bis Jänner 2027

Neubau Eisenbahnbrücke Fischauer Gasse: Jänner bis Mai 2027

Baumaßnahmen im Detail

Neues viertes Gleis: Zwischen der HTL und der Pöckgasse wird ein viertes Gleis errichtet.Lärmschutz und Stützmauern: Es werden neue Lärmschutzwände und 1,2 Kilometer Stützmauern gebaut.Eisenbahnbrücken: Die Brücken über die Fischauer Gasse, Warme Fischa, Pöckgasse und Kollonitschgasse werden neu errichtet bzw. adaptiert.Straßenunterführung Pöckgasse: Diese wird neu errichtet und mit einem eigenen Gehsteig versehen.