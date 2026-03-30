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Nationalpark Thayatal: Frühling, Ausstellungen & volles Programm
© NP Thayatal/Claudia Ebner

Frühlingserwachen

Nationalpark Thayatal: Frühling, Ausstellungen & volles Programm

30.03.26, 11:33
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Frühlings-Comeback im Waldviertel! Das Nationalparkhaus Hardegg hat nach der Winterpause wieder geöffnet – und startet mit einem besonderen Highlight.

Die Sonderausstellung „Heraus mit der Sprache" zeigt, wie Tiere und sogar Pflanzen miteinander kommunizieren. Entlehnt wurde sie vom Museum Niederösterreich.
Gleich zum Auftakt am 21. März, dem Internationalen Tag des Waldes, erkundeten Besucher beim „Frühlingserwachen im Nationalparkwald" die ersten Blüher der Saison.

Das Frühlingsprogramm hat es in sich

Am 1. April können Kinder ab 14 Uhr ihren eigenen Wanderstock schnitzen. Ostermontag, 6. April, gibt's eine Ostereiersuche auf der Ruine Kaja. Am 19. April lockt eine Exkursion ins tschechische Nachbar-Schutzgebiet Podyjí. Und am 30. April verbindet die Walpurgisnacht Kräuterwanderung mit Lagerfeuerromantik. Im Mai geht's weiter: Waldbaden, ein grenzüberschreitendes Familienfest und – jedes Wochenende – Rangerwanderungen oder die beliebte Wildkatzenfütterung mit Frieda und Carlo.

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