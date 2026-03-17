Palais Auersperg setzt jetzt auch auf Yoga

Seit Anfang März wird das historische Palais Auersperg auch zu einer Oase der Ruhe. Mit dem neuen Yoga-Angebot erweitert das Team rund um den Wiener Unternehmer Philipp Grünbacher sein vielseitiges Programm um einen bewussten Gegenpol zum urbanen Tempo der Stadt.

Wo sonst rauschende Feste gefeiert werden und Musik durch die Säle zieht, wird jetzt gedehnt, geatmet und entspannt. Das Palais Auersperg in Wien öffnet sich seit Anfang März auch für Yoga und Pilates. Gemeinsam mit OHM YOGA Wien entsteht im barocken Gebäude im 7. Bezirk damit ein Angebot, das Ruhe in einen Ort bringt, der bisher vor allem für Veranstaltungen stand.

Stille Stunden im barocken Palais

Die neuen Klassen laufen in einem Rahmen, den man in einem klassischen Studio kaum findet. Hohe Räume, historische Mauern und prunkvolle Säle geben den Einheiten einen eigenen Ton. "Yoga lebt von Atmosphäre und Energie. Ein Ort wie das Palais Auersperg schafft dafür einen Rahmen, der Inspiration, Ruhe und Schönheit verbindet", erklärt Yoga-Lehrerin Michaela Illetschko.

Das Programm richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger ebenso wie an geübte Yoginis und Yogis. Unterrichtet wird in zehn unterschiedlichen Styles, getragen von erfahrenen Lehrerinnen mit klarer und fundierter Praxis. Das Palais setzt damit bewusst auf einen Ausgleich zum urbanen Rhythmus der Stadt und will Bewegung, Achtsamkeit und Entspannung unter einem Dach zusammenführen.

Monatlich ein Yoga- und Lifestyle-Event

Fix eingeplant ist auch ein monatliches Yoga- und Lifestyle-Event. Das nächste Format steigt am 21. März ab 10 Uhr und trägt den Titel "Yoga & Poetry – Spring into Spirit". Dabei sollen fließende Bewegungen und Wortkunst aufeinandertreffen.

Für Unternehmer Philipp Grünbacher passt das neue Angebot genau in die Linie des Hauses. "Mein Ziel ist es immer, für Menschen Erlebnisse und Erinnerungen zu schaffen", sagt Grünbacher, der auch hinter dem Wiener Mozart Konzert und der Eventlocation Mirage im Prater steht. Für ihn hat das Palais damit eine weitere Rolle bekommen. "Wer in Wien nach einem besonderen Ort sucht, um zur Ruhe zu kommen, findet ihn seit kurzem dort, wo Geschichte auf Achtsamkeit trifft – beim Yoga im Palais Auersperg", meint Grünbacher.