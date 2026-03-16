Paukenschlag: Michael Mittermeier eröffnet Comedy Club in Wien

Kabarett-Sensation in Wien. Im Souterrain vom ehrwürdigen Café Prückel wird am 16. April der „Lucky Punch Comedy Club“ eröffnet. Und das von niemand geringerem als Michel Mittermeier!

Man sagt ja die Deutschen würden in den Keller lachen gehen. Michel Mittermeier macht das nun wirklich und zwar in Wien! Am 16. April eröffnet der Star-Comedian im Souterrain vom ehrwürdigen Café Prückel im 1. Wiener Bezirk den „Lucky Punch Comedy Club". „„Wien hat mir schon so oft eine Bühne gegeben - jetzt gebe ich Wien eine zurück“ erklärt Mittermeier auf Facebook den Comedy-Hammer. Und weiter: „Das ist seit Jahren die Stadt, in der ich während einer Tour am häufigsten spiele. Mit meinem aktuellen Programm bin ich fünfmal hier, im Globe Wien und im Theater im Park. Jetzt zu meinen 60er erfülle ich mir mit dem Club einen Traum.“

© Facebook

© APA/EVA MANHART

Wien bekommt damit nach München, wo Mittermeier gemeinsam mit seiner Frau Gudrun schon seit 2023 einen Stand-Up-Club führt, den zweiten Standort des „Lucky Punch Comedy Club“ „Als ich das erste Mal mit meiner Frau Gudrun im Souterrain des Café Prückel stand, war klar: Das ist dafür der richtige Ort. Ohne Gudrun hätte dieses Projekt auch nicht gestemmt werden können,“ so Mittermeier.

© Facebook

In den Räumlichkeiten unter dem Café Prückel, in denen schon seit 1931 verschiedene Kleinkunst- und Kabarettbühnen ihr Zuhause hatten, wird nun die Stand-Up Comedy einen neuen Fixpunkt bekommen. Der Saal bietet rund 160 Besucherinnen und Besuchern Platz. Mittermeier will damit auch heimischen Kabarettisten eine Bühne bieten: „Die österreichische Comedy-Szene ist schon jetzt spannend, und sie kann sich dann weiterentwickeln, wenn es genügend Spielstätten gibt, wo man Erfahrung sammeln kann.

© Theater im Park

Die Eröffnung ist für 16. April angedacht. Dann startet der Club mit Shows von Donnerstag bis Samstag in den ganzjährigen Betrieb, ab Herbst 2026 soll das Programm erweitert werden. „Geplant sind Mixed Shows von bereits erfahrenen Comedians, Soloshows, Open-Mic-Abende, an denen sich junge Talente ausprobieren können, sowie englischsprachige Abende", so Michael Mittermeier. „„Ich selbst werde sicher auch öfter auf der Bühne stehen."