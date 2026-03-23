Die coolsten Running Outfits: Diese Trends sind 2026 angesagt

Die Marathon-Saison ist gestartet und mit ihr neue Running-Trends, die alles andere als basic sind. Von Minirock-ähnlichen Shorts über Retro-Sonnenbrillen bis hin zu auffälligen Socken: Diese Looks bringen frischen Style auf die Laufstrecke.

Die Marathon-Saison ist offiziell eröffnet und mit dem Vienna City Marathon sowie zahlreichen Halbmarathons wird es jetzt ernst. Aber Hand aufs Herz: Es geht längst nicht mehr nur um Pace und Bestzeiten. 2026 gilt auch auf der Laufstrecke: Style matters und das hat uns niemand geringerer als Harry Styles selbst schon demonstiert. Und die gute Nachricht? Die aktuellen Running-Trends sind alles andere als langweilig. Statt klassischem Sport-Look dominieren jetzt Retro-Vibes, verspielte Silhouetten und auffällige Details.

Minirock-Vibes beim Laufen? Yes please

Besonders angesagt sind aktuell Running Shorts mit leicht ausgestellter, fast rockähnlicher Silhouette. Allen voran ein Modell, das gerade überall auftaucht: die „Shake It Out High-Rise Running Short 2.5“ von Lululemon. Sie wirkt auf den ersten Blick wie ein Minirock, ist aber natürlich komplett auf Performance ausgelegt. Der Effekt: feminin, verspielt und trotzdem absolut lauf-tauglich.

© lululemon

Retro-Sonnenbrillen sind zurück

Wenn Sie Ihrem Outfit sofort ein Upgrade verpassen wollen: greifen Sie zu einer Retro-Sportbrille im Chrom-Look. Diese Modelle erinnern ein bisschen an 90s-Sportikonen und bringen genau die richtige Portion Coolness auf die Laufstrecke.

Bonus: Sie sehen nicht nur gut aus, sondern schützen auch vor Sonne, Wind und Pollen.

Bandana statt Cap

Caps waren gestern - jetzt kommt das Bandana zurück. Als Kopftuch getragen, sorgt es nicht nur für einen stylischen Look, sondern hält auch Haare aus dem Gesicht. Und ja: Es hat definitiv diesen „ich lauf gerade durch Brooklyn 1998“-Vibe.

Layering auf der Laufstrecke

Das Schichtprinzip macht auch vor Running Outfits nicht halt. Besonders beliebt: Ein lockeres Vintage-Shirt einfach über das eigentliche Sport-Outfit ziehen. Das wirkt lässig, individuell und gibt dem Look sofort mehr Persönlichkeit.

Socken sind das neue Statement

Wenn es ein Detail gibt, das Sie auf keinen Fall unterschätzen sollten: Laufsocken.

2026 gilt: Je auffälliger, desto besser.

Muster

Prints

lustige Sprüche

sogar Animal Print

Socken sind längst kein Basic mehr, sondern ein echtes Styling-Element. Und ganz nebenbei: Ohne gute Laufsocken geht sowieso nichts.

Die aktuellen Running-Trends zeigen: Sport und Style schließen sich längst nicht mehr aus, im Gegenteil. Ob Minirock-Shorts, Retro-Brillen oder Statement-Socken: Die Laufstrecke wird zur Bühne.