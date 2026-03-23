Das sind die aufregendsten Beauty-Trends für den Frühling 2026

Der Frühling hat offiziell begonnen und wir können es kaum erwarten, die tristen Winterfarben gegen frische Make-up-Looks einzutauschen. Wir verraten Ihnen die größten Trend-Looks, die Sie in dieser Saison unbedingt ausprobieren müssen.

Kein Jahreszeitenwechsel wird so sehnsüchtig erwartet wie der Übergang vom frostigen Winter in den Frühling. Nach langen, lichtarmen Monaten sehnen wir uns nach Wärme, Sonne und positiver Energie und genau diese Lebensfreude zeigt sich jetzt in den neuesten Make-up-Trends. In dieser Saison setzen wir auf ausdrucksstarke Looks, die dabei wunderbar leicht und unbeschwert wirken. Hier kommen die ultimativen Must-haves für Ihre Beauty-Bag:

Aquarell-Wangen

Rouge spielt in diesem Frühling die absolute Hauptrolle! Doch vergessen Sie die blassen, rosigen "I'm cold"-Looks der vergangenen Saisons. Jetzt wird es warm, natürlich und romantisch. Denken Sie an Margot Robbie als Cathy in der neuen "Wuthering Heights"-Verfilmung: wild, natürlich und unfassbar schön. Auf den Laufstegen wurde Blush wie ein feiner, aquarellartiger Farbschleier über die Wangen gelegt. Tupfen Sie das Blush sanft auf die Wangen und verblenden Sie es weich nach außen, um diesen romantischen, frisch von der Frühlingssonne geküssten Effekt zu erzielen.

Das Comeback der Statement-Lips

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Schon lange haben wir keine knalligen, pinken Lippen mehr gesehen, höchste Zeit also für dieses aufregende Comeback! Leuchtende Rosé- und Pinktöne sind der absolute Eyecatcher der Saison. Weniger ist hier mehr beim Rest des Make-ups. Kombinieren Sie die knalligen Lippen mit einem super-natürlichen Teint und nur einem Hauch Mascara. Das Ergebnis? Ein ausdrucksstarker Look mit maximaler Wirkung bei minimalem Aufwand.

Lidschatten im Watercolor-Stil

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Nach Jahren der neutralen Braun- und Beigetöne feiert Lidschatten seine triumphale Rückkehr! Doch statt harter, grafischer Eyeliner-Kunstwerke setzen wir jetzt auf zarte, malerische Schichten. Pastelltöne und sanfte Mineralnuancen werden wie Wasserfarben auf dem Lid verblendet. Das Finish sollte diffus und wolkenartig bleiben, fast so, als wäre die Farbe mit einem Airbrush aufgetragen worden. Bloß nicht deckend arbeiten – der transparente Farbschleier macht den Look so herrlich modern und verträumt.

Soft Grunge

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Sie feiern den unaufgeregten Grunge-Look der 90er? Dann werden Sie diesen Trend lieben. Der „Smudged Liner“ bringt die Lässigkeit der Supermodel-Ära zurück. Kate Moss höchstpersönlich hat uns bei der Gucci-Show gezeigt, wie heiß verwischte Kajalstifte aussehen können. Statt hartem Schwarz greifen wir aber zu Anthrazit oder Taupe und verwischen die Konturen sanft. In Kombi mit nach oben gebürsteten Brows und einem Gloss wirkt der Look sofort modern und ultra-sexy.

Verschwommene "Ombré"-Lippen

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Passend zum Frühlingserwachen tragen wir unsere Lippen jetzt im floralen Ombré-Look! Matte, geschmeidige Lippen-Tints werden so verblendet, dass die Lippenränder herrlich weich und unscharf ("blurred") wirken. Das zaubert die Lippen optisch voller, wirkt aber absolut mühelos und niemals übertrieben. Tragen Sie die Farbe zuerst in der Mitte der Lippen auf und tupfen Sie sie sanft mit dem Ringfinger nach außen. Für den Frische-Kick tupfen Sie am Ende noch einmal etwas Farbe genau in die Lippenmitte.

Samt ist das neue Matt

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Matt ist zurück, aber mit einem glamourösen Upgrade. Wir sprechen nicht von den austrocknenden, maskenhaften Foundations von früher. Feuchtigkeitsspendende, blurring Formeln kaschieren Poren und feine Linien optisch und hinterlassen einen samtigen, seidigen "Cashmere"-Effekt. Die Haut wirkt sanft weichgezeichnet – makellos, aber trotzdem lebendig.