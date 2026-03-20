Unreine Haut? DIESE Skincare-Fehler machen im Frühling (fast) alle

Mehr Sonne, mildere Temperaturen und trotzdem spielt die Haut plötzlich verrückt? Im Frühling schleichen sich oft kleine Skincare-Fehler ein, die schnell zu Unreinheiten oder Trockenheit führen. Mit ein paar einfachen Anpassungen bringen Sie Ihre Haut wieder zum Strahlen.

Endlich wird es wärmer, die Sonne zeigt sich öfter und die Haut atmet gefühlt auf. Doch genau hier liegt das Problem: Viele passen ihre Skincare-Routine nicht an die neue Jahreszeit an und machen damit unbewusst typische Frühlings-Fehler. Denn was im Winter noch funktioniert hat, kann im Frühling plötzlich zu Unreinheiten, Trockenheit oder Irritationen führen. Hier kommen die häufigsten Skincare-Fails und wie Sie sie ganz leicht vermeiden.

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1. SPF? „Ach, die Sonne ist doch noch schwach…“

Der Klassiker. Kaum ist der Winter vorbei, wird Sonnenschutz gerne mal wieder ignoriert. Problem: UV-Strahlen sind auch im Frühling stark genug, um Hautschäden zu verursachen, selbst an bewölkten Tagen.

Besser so: Täglich SPF (mindestens 30) auftragen, auch wenn es draußen noch nicht nach Hochsommer aussieht.

2. Zu reichhaltige Pflege aus dem Winter beibehalten

Im Winter braucht die Haut viel Fett und Schutz. Im Frühling? Eher nicht mehr. Zu schwere Cremes können jetzt schnell zu verstopften Poren und Unreinheiten führen.

Besser so: Leichtere Texturen wählen, Gel-Cremes oder fluide Feuchtigkeitspflege sind jetzt ideal.

3. Peeling komplett vergessen

Nach dem Winter wirkt die Haut oft fahl, aber viele lassen Peelings trotzdem weg. Dabei helfen sie, abgestorbene Hautzellen zu entfernen und den Glow zurückzubringen.

Besser so: 1-2 Mal pro Woche ein sanftes Peeling einbauen.

4. Zu viel auf einmal ändern

Neues Wetter, neue Routine, klingt logisch. Aber bitte nicht alles gleichzeitig umstellen. Ihre Haut braucht Zeit, um sich anzupassen.

Besser so: Produkte Schritt für Schritt austauschen und beobachten, wie Ihre Haut reagiert.

5. Zu wenig Feuchtigkeit

Wärmere Temperaturen bedeuten nicht, dass Ihre Haut weniger Pflege braucht. Viele denken: weniger Creme = besser. Ergebnis: trockene, gespannte Haut.

Besser so: Weiterhin gut hydratisieren, nur eben mit leichteren Produkten.

6. Lippen & Augenpartie vergessen

Während das Gesicht gepflegt wird, werden empfindliche Bereiche oft vernachlässigt. Gerade im Frühling können Sonne und Wind hier schnell für Trockenheit sorgen.

Besser so: Lippenpflege mit SPF und eine leichte Augencreme nicht vergessen.

7. Reinigung nicht anpassen

Mehr Sonne, mehr Bewegung, mehr Schweiß, aber die gleiche Reinigung wie im Winter? Kann zu Unreinheiten führen.

Besser so: Auf eine gründliche, aber milde Reinigung achten - vor allem abends.

Im Frühling geht es nicht darum, alles komplett neu zu machen, sondern die Routine anzupassen. Leichter, frischer, bewusster.