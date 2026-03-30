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Verdacht des Einbruchdiebstahls in Wiener Neustadt
© LPD NÖ

Fahndungsfotos

Verdacht des Einbruchdiebstahls in Wiener Neustadt

30.03.26, 11:46
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Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, sich am 14. November 2025 und am 14. Dezember 2025 im Stadtgebiet von Wiener Neustadt unbefugten Zutritt zu Omnibussen verschafft und daraus überwiegend Bargeld gestohlen zu haben.  

Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Verdacht des Einbruchdiebstahls in Wiener Neustadt
© LPD NÖ

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt werden die beigefügten Lichtbilder veröffentlicht.

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des bislang unbekannten Täters werden an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt – Burgplatz unter der Telefonnummer 059133-3391 erbeten.

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