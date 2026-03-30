L 144 und L 4056 abschnittsweise gesperrt

Wegen Baumbruch ist aktuell die Landesstraße L 144 zwischen Sommerhäuser und dem Ende der Straße gesperrt. Weiters ist die Landesstraße L 4056 (geschotterte Naturstraße) zwischen der B 21 (Ochsattel) und der B 27 (Schwarzau) gesperrt.

. Sonst gibt es im Landesgebiet überwiegend trockene bis nasse Fahrbahnen, ab 800 Metern Seehöhe muss abschnittsweise mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Im Raum Scheibbs kommt es in höheren Lagen zu Reifglättebildung, in Gaming muss stellenweise mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange. Die Temperaturen bewegten sich heute von -1 Grad in Gaming und Scheibbs und +6 Grad, die in Neunkirchen gemessen wurden.