Warnstufe Rot! 60 cm Neuschnee & heftiger Sturm in 7 Bundesländern

Der Spät-Winter hat Österreich weiterhin fest im Griff. Für mehrere Bundesländer sind derzeit erhöhte Warnstufen ausgegeben.

Von frühlingshaften Temperaturen ist man in den Osterferien in Österreich derzeit weit entfernt. Mit Ausnahme von einem einzigen Bundesland herrschen im ganzen Land erhöhte Wetterwarnstufen. Besonders im Westen kann es in den nächsten Stunden unruhig werden.

In Tirol und Vorarlberg herrscht eine rote Wetter-Warnstufe laut Unwetterzentrale (uwz.at). Einige Wettermodelle warnen hier in den kommenden Stunden sogar vor Neuschneemengen über 60 Zentimeter. Auch in Salzburg, der Steiermark und Oberösterreich ist eine Schneewarnung Orange ausgegeben.

© uwz.at

Von dem Unwetter verschont bleibt derzeit nur Kärnten, denn während man sich im Westen auf die nächste Schneewalze vorbereitet, ist im Osten Sturm-Warnstufe Orange ausgegeben. Im Burgenland, Niederösterreich und Süden Wiens ist abermals mit stürmischen Windböen bis zu 100 km/h zu rechnen.

© uwz.at

Rekord-Sturm im März

Seit Donnerstag wurden sogar - nicht nur auf den Bergen - einige März-Windstärken-Rekorde geknackt. Die aktuelle Woche soll auf Ostern hin nun aber zunehmend frühlingshaft werden. Den Spitzenplatz der maximalen Windstärken nimmt die Kölnbreinsperrre auf 1.916 Metern Seehöhe in Kärnten mit 133,6 Stundenkilometern ein, gemessen am vergangenen Donnerstag, teilte Geosphere Austria am Montag auf APA-Anfrage mit. Dahinter rangiert der Schöckl mit 1.443 Metern Seehöhe in der Steiermark, wo mit 131 km/h am Freitag ein neuer März-Rekord aufgestellt wurde.

Zuvor lag hier der Spitzenwert bei 127,8 km/h vom 7. März 2009. Ebenfalls gekippt wurde der alte Monats-Rekord von 101,9 km/h (16. März 2014) im ebenfalls steirischen St. Radegund (726 Meter Seehöhe): 106,2 Stundenkilometer wurden dort am vergangenen Freitag registriert.

Gar "einen neuen Jahresrekord" gab es laut Auskunft des Klimatologen Alexander Orlik im burgenländischen Wörterberg (404 Meter Seehöhe) mit 93,2 km/h am Freitag. Der vorherige Spitzenwert von 91,8 Stundenkilometern war dort am 29. Oktober 2017 ermittelt worden.