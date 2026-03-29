Winter-Comeback in Niederösterreich: Bis zu 70 cm Neuschnee am Hochkar

Während das Hochkar als einziges Skigebiet Niederösterreichs bis Ostermontag (6. April) Vollbetrieb bietet, verzögert der massive Wintereinbruch den Sommer-Saisonstart in den Wiener Alpen.

Ein markanter Wintereinbruch sorgt in den niederösterreichischen Bergen pünktlich zu den Osterferien für tiefwinterliche Verhältnisse. In den Staulagen der Ybbstaler Alpen sind bis zu 70 cm Neuschnee gefallen. Während Wintersportler am Hochkar von diesen spätwinterlichen Pulverschnee-Bedingungen profitieren, zwingt das Wetter manche Bergerlebniszentren in den Wiener Alpen zu einer kurzfristigen Planänderung.

Hochkar: Eldorado für Pulverschnee-Fans bis 6. April

Am Hochkar herrscht derzeit Hochbetrieb im wahrsten Sinne des Wortes. Dank der Höhenlage von bis zu 1.800 Metern präsentiert sich das Skigebiet in bestem Zustand. Aktuell sind fast alle Liftanlagen in Betrieb und bieten Zugang zu bestens präparierten Pisten.

Die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich über das späte Winterglück erfreut: „In diesen Osterferien ist das Hochkar ein Eldorado für alle, die Pulverschnee lieben. Den Neuschnee hätten wir uns manchmal schon während der bisherigen Wintersaison gewünscht, aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Bis Ostermontag gibt es bei uns in Niederösterreich noch die Gelegenheit, bei optimalen Pistenbedingungen skizufahren. Viele Inhaber der Saisonkarte ‚NÖ Bergerlebnispass‘ werden sich das nicht entgehen lassen.“

Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH, ergänzt zur aktuellen Lage vor Ort: „Wir können am Hochkar 30 cm Neuschnee auf der Piste vermelden. Das kommt für die letzten zehn Betriebstage gar nicht ungelegen, denn jetzt starten Skilehrerausbildungen, finden Materialtests für die kommende Saison statt.“

Verschiebungen bei Sommerbetrieben in den Wiener Alpen

Der Wintereinbruch hat jedoch auch eine Kehrseite für die Frühlingsplanung: Bei der Wexl Arena St. Corona am Wechsel soll – je nach Witterung – der Start der Frühlingssaison am 3. April 2026 gelingen. Bis dahin sind der Motorikpark (mit Handyticket) und der Ameisenpfad geöffnet. Die Wexl Trails sollen – ebenfalls je nach Witterung – ab 3. bis 6. April 2026 täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein.Bei der Erlebnisalm Mönichkirchen wird der Sommerbetrieb voraussichtlich am 25. April 2026 aufgenommen.