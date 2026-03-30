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Wiens spektakulärste Eventlocation
© Lighthouse10

Lighthouse10

Wiens spektakulärste Eventlocation

30.03.26, 12:16
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Besondere Anlässe brauchen einen außergewöhnlichen Rahmen. Hoch oben über der Stadt wartet eine Location die mit modernem Design und Panoramablick überzeugt. Ob Firmenfeier oder privates Fest hier wird jede Veranstaltung unvergesslich. 

Das Lighthouse10 im 10. Stock des Haus des Meeres ist wohl die schönste Eventlocation Wiens und bietet einen atemberaubenden Panoramablick über die Stadt. Die Räume sind modern gestaltet und eignen sich perfekt für Präsentationen oder Firmenfeiern in besonderer Atmosphäre. Auch für den Advent ist die Location eine hervorragende Wahl, denn der Blick auf die beleuchtete Stadt schafft eine ganz eigene Stimmung. Hier verbinden sich professionelle Organisation und ein echtes Erlebnis direkt über den Dächern von Wien.

Rahmenprogramm für höchste Ansprüche

Ob Business-Event oder privates Fest: Die flexible Location bietet Platz für bis zu 120 Gäste und lässt sich individuell gestalten. Mit Catering und modernster Technik ist hier alles möglich. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, das Event mit einer Führung oder Rätselrallye durch den Aqua Terra Zoo zu kombinieren. 

Wiens spektakulärste Eventlocation
© Lighthouse10

Buchung unter: event@haus-des-meeres.at oder via Website (QR-Code)
Link zur Website: www.haus-des-meeres.at/lighthouse10

Im Lighthouse10 werden neue Maßstäbe für außergewöhnliche Events gesetzt. Eine Location zum Staunen!

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