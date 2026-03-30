Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Abschiebung
© APA/dpa/Michael Kappeler (Symbolbild)

Innenministerium

Afghane arbeitete schwarz: Nächste Abschiebung nach Kabul

30.03.26, 12:25 | Aktualisiert: 30.03.26, 13:46
Teilen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde erneut ein afghanischer Staatsbürger abgeschoben. 

In der Nacht auf Montag ist erneut ein afghanischer Staatsbürger von Österreich über Istanbul nach Kabul abgeschoben worden. Der 30-jährige Afghane stellte im Spätsommer 2022 einen Asylantrag in Österreich. Dieser wurde negativ entschieden. 

Nun wurde er vor wenigen Tagen bei der Verrichtung einer Erwerbstätigkeit ohne Anmeldung, also Schwarzarbeit, erwischt. Daraufhin wurde über ihn die Schubhaft verhängt. Binnen weniger Tage wurde die Abschiebung in seine Heimat organisiert und durchgeführt, teilt das Innenministerium nun mit. 

"Verurteilte Straftäter und Menschen ohne Bleiberecht werden abgeschoben, auch nach Syrien und Afghanistan", so Innenminister Gerhard Karner. Und: "Der vor wenigen Tagen im Ministerrat beschlossene Asylpakt ist weitere wesentliche Grundlage, um dieses konsequente Vorgehen vorantreiben zu können“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen