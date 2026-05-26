SPÖ NÖ in der "Notarzt-muss-bleiben-Fraktion"

Die Landtagssitzung am Donnerstag steht ganz im Zeichen der notärztlichen Versorgung in Niederösterreich. „Solange es keinen gleichwertigen Ersatz und keine vollständig umgesetzten Begleitmaßnahmen gibt, dürfen bestehende Notarztstandorte nicht geschlossen werden", so SPÖ-Klubobmann Weninger.

Die Landtagssitzung am kommenden Donnerstag steht ganz im Zeichen der notärztlichen Versorgung in Niederösterreich. „Solange es keinen gleichwertigen Ersatz und keine vollständig umgesetzten Begleitmaßnahmen gibt, dürfen bestehende Notarztstandorte nicht geschlossen werden. In der Rettungskette entscheidet oft jede Minute über Leben und Gesundheit“, betont SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger.

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Neuausrichtung des Rettungs- und Notfallsystems

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Per Antrag fordert die SPÖ NÖ, die bestehende notärztliche Versorgungsstruktur aufrechtzuerhalten, bis alle im Gesundheitsplan vorgesehenen Maßnahmen tatsächlich umgesetzt, finanziert und funktionsfähig sind. "Voraussetzung für eine Neuausrichtung des Rettungs- und Notfallsystems ist die gesicherte 24/7 Erst- und Akutversorgung in allen Krankenhäusern, ein schlechtwettertauglicher Rund-um-die-Uhr-Betrieb mit flächendeckenden Kliniklandeplätzen der Flugrettung und der Ausbau mobiler Notfall- und Pflegeteams (Acute Community Nursing, ACN)“, bringt Klubobmann Hannes Weninger die im Gesundheitsplan 2040+ vereinbarten Maßnahmen auf den Punkt. „Während SPÖ-Landesrätin Eva Prischl und die Rettungsorganisationen ihre zugesagten Maßnahmen, etwa im Bereich der Notfallkompetenzschulungen, rasch umgesetzt haben, bleiben die zuständigen ÖVP- und FPÖ-Landesräte Kasser und Antauer "weiterhin entscheidende Antworten in deren Verantwortungsbereich schuldig“, so Weninger.

Aufstehen für den Notarztstützpunkt

Auch ORF NÖ berichtete über die Initiative des Bürgerinitiativen-Blocks. Im Bild: Rudolf Preyer, der einen Beibehalt des Notarztstandortes für Retz fordert. © #NeuverhandlungGesundheitsplan2040+

Unter dem Motto "Unser Notarzt muss bleiben“ formiert sich in Niederösterreich, insbesondere im Retzer Land, massiver Protest gegen die geplante Schließung mehrerer Notarztstützpunkte im Zuge des Gesundheitsplans 2040+. Rudolf-Anton Preyer ist der Sprecher und Initiator dieser Bürgerinitiative. In Ort, am Wort: Diesen Donnerstag wird eine ORF-Live-Diskussion die Zukunft des Notarzt-Stützpunktes in Retz behandeln. Also: Flagge zeigen, dabei sein: Wann: 28.5.2026, 19.30 Uhr (Bitte pünktlich wg. Live-Sendung). Wo: Zellerndorf, Retzerlandhof.