Klassik trifft Moderne: Der Beethoven Frühling 2026 bringt frischen Wind – mit neuem Format, jungen Künstlern und einem Geiger, der gerade alle begeistert!

Er ist gestartet – der Beethoven Frühling 2026 in Niederösterreich! Bis 21. Juni verwandeln sich historische Orte in Baden, Mödling und im Retzer Land in Bühnen für Klassik der Extraklasse. Und der Start war schon mal ein Knaller!

Eröffnung: Japan-Geiger begeistert Baden!

Den Auftakt machte niemand Geringerer als der japanische Ausnahme-Geiger Daichi Nakamura – sein Auftritt in Baden setzte gleich zu Beginn ein starkes Zeichen. Klassik, die unter die Haut geht!

Festivalchefin mit klarer Mission

Die Künstlerische Leiterin Dorothy Khadem-Missagh weiß, was sie will: Beethoven-Orte musikalisch wiederbeleben – und vor allem junges Publikum begeistern! "Ich fühle mich selbst immer noch sehr, sehr jung. Als ich das Festival gründete, war ich gerade mal Anfang, Mitte 20 – das ist nicht selbstverständlich in der Klassikbranche!" Ihr Ziel: Vorbild sein für junge Künstlerinnen und Künstler, die selbst gestalten und Verantwortung übernehmen wollen.

Was noch kommt – die Highlights!

Baden: Beethoven-Spaziergang am 19. Juni – Stationen aus dem Leben des Genies live erleben

Mödling: „Vater & Sohn" – Christian & Nicolas Altenburger gemeinsam auf der Bühne

Retzbacher Kultur Raum: Großes Finale am 21. Juni mit dem Motus Quartett

Kinoabend – Beethoven mal anders!

Brandneu: EU Composer Residency!

Das spannendste neue Format des Festivals – die „Beethoven Frühling EU Composer Residency", in Kooperation mit der EU-Delegation in Wien! Komponistinnen und Komponisten aus der EU können sich für einen einwöchigen Aufenthalt an einem Beethoven-Ort in Niederösterreich bewerben. Das Beste: Das dort entstehende Werk wird 2027 uraufgeführt – Beethoven als Inspiration für die Musik von morgen!

Achtung: Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 31. Mai!

Beethoven lebt – und Niederösterreich ist sein Wohnzimmer!