Städtebund startet neue Job-Plattform

Wer einen sicheren Job, soll künftig schneller fündig werden: Der Österreichische Städtebund hat am Dienstag die neue Plattform "wirsindstadt.at" gestartet, wo Jobs und Lehrstellen aus Städten und Gemeinden im ganzen Land warten.

Mit der neuen Plattform wollen Städte und Gemeinden zeigen, wie breit ihr Arbeitsangebot tatsächlich ist. Gesucht werden nicht nur klassische Verwaltungsmitarbeiter, sondern auch Lehrlinge, Pflegekräfte, Energieberater oder Mitarbeiter für Kindergärten und soziale Einrichtungen. Hinter dem Projekt stehen der Städtebund, das AMS und Lehrberuf.info.

"Mit der neuen Job- und Lehrstellenplattform wirsindstadt.at ist uns etwas Besonderes gelungen. Jobs bei Städten und Gemeinden sind sinnstiftend, bieten vielfältige Tätigkeiten mit Perspektiven und flexiblen Arbeitszeiten und sind vor allem sicher. Gleichzeitig stärkt kompetentes Personal unsere Städte. Das ist gut für die öffentlichen Leistungen und kommt den Menschen, die in Städten leben, direkt zugute. Wer einen kommunalen Job wählt, entscheidet sich für Verantwortung, Sicherheit und Zukunft", erklärt Städtebund-Präsident und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Antwort auf Fachkräftemangel

Der Städtebund spricht von einer wichtigen Antwort auf den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel. Gerade Gemeinden seien oft die größten Arbeitgeber einer Region und würden zahlreiche Bereiche des täglichen Lebens am Laufen halten. Gleichzeitig soll die Plattform jungen Menschen zeigen, dass kommunale Jobs mehr bieten als nur einen "sicheren Beamtenjob".

Besonders wichtig ist die direkte Anbindung an die AMS-Jobsuche "alle jobs". Dadurch sollen offene Stellen sofort dort sichtbar sein, wo die meisten Arbeitssuchenden tatsächlich suchen. Und auch Lehrstellen sollen eben stärker in den Fokus rücken. Laut Verantwortlichen suchen Jugendliche heute nicht nur Arbeit, sondern vor allem einen Beruf mit Sinn.