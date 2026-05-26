Nächster Festwochen-Aufreger – Peter Thiel in Wien

Der geplante Auftritt von Tech-Milliardär Peter Thiel bei den Wiener Festwochen sorgt schon vorab für mächtig Diskussionsstoff.

Die Wiener Festwochen wollen zu ihrem 75-jährigen Jubiläum den amerikanischen Unternehmer Peter Thiel nach Wien holen - es wäre der nächste Aufreger nach Bracos "gebendem Blick" am Eröffnungsabend. Der gebürtige Frankfurter (PayPal-Mitgründer, Palantir-Geldgeber, Trump-Unterstützer) gilt als einer der mächtigsten Männer im Silicon Valley. Gegenüber dem ORF bestätigte Chefdramaturgin Sara Abbasi, dass die Festwochen mit Thiels Kommen planen. Allerdings wolle man ihm keinen unkommentierten Auftritt bieten, sondern zu einem öffentlichen Gespräch einladen.

Sara Abbasi, Chefdramaturgin der Wiener Festwochen. © facebook/donaufestival

Wann und wo Thiels Gastspiel genau stattfinden soll, wurde noch nicht verlautbart. Das Thema hingegen schon: Unter dem Titel "Antichrist und Katechon" ist Anfang Juni eine Diskussionsveranstaltung in einem Wiener Hotel geplant. Offiziell war der Auftritt zunächst nicht im Programm, die Festwochen verwiesen aber darauf, sich kritisch mit Macht, Einfluss und politischen Netzwerken befassen zu wollen - und deshalb Thiels Kommen initiierten.

Polizei bereit für Großeinsatz

Fix hingegen ist am 11. Juni eine Veranstaltung namens "Dark Enlightenment". Die Moderation wird Johannes Kaup übernehmen, als Gesprächspartner fungieren Wolfgang Palaver und Christina von Braun. "Religiöse Strömungen prägen das Silicon Valley. Wolfgang Palaver beleuchtet am Beispiel Peter Thiel, wie sich technologische Macht theologisch positioniert. Christina von Braun stellt dem Transhumanismus der Tech-Milliardäre eine feministische Perspektive entgegen", so die offizielle Ankündigung auf der Festwochen-Website. Ort der Veranstaltung ist das Haus der Republik - Badeschiff.

Peter Thiel. © Getty Images

Brisant wird der Fall auch für die Wiener Polizei. Hinter den Kulissen laufen laut Medienberichten bereits Vorbereitungen für ein mögliches Einsatzszenario - ein Großeinsatz ist nicht auszuschließen. Proteste gegen den Auftritt gelten nämlich als wahrscheinlich, da Thiels Wien-Besuch linke Aktivisten auf den Plan rufen könnte. Die Festwochen setzen heuer also wieder bewusst auf Reibung - mit einem drohenden Demo-Tag mitten in der City.