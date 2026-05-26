Stachelige Abenteuer: Auf Igelsuche in Hardegg

Stachelige Abenteuer am 28. Mai 2026: Die geheime Welt der Igel gemeinsam entdecken– kostenlos und für Kids ein Riesenspaß.

Hardegg lädt ein! Beim Igel-Spaziergang begeben sich die Spaziergänger gemeinsam auf die Spuren unserer kleinen stacheligen Nachbarn – durch naturbelassene Gärten und Parks, wo Igel zwischen Laubhaufen, Hecken und Totholz ihr Zuhause finden.

Igel in Gefahr!

So niedlich sie sind – unsere nachtaktiven Freunde haben es nicht leicht! Der Straßenverkehr in Städten und Siedlungen wird ihnen zum Verhängnis. Die Studie "Achtung Igel!" sammelt deshalb Meldungen über verunfallte Igel in ganz Niederösterreich – um herauszufinden, wo und wann die Tiere besonders gefährdet sind. Beim Spaziergang erfährt man alles darüber – und kann selbst zum Igel-Schützer werden!

Das Wichtigste auf einen Blick

Für wen: Alle – Kinder herzlich willkommen!

Kosten: Gratis!

Was: Geführter Spaziergang auf Igelspuren in der Natur

Wann: 28. Mai, 17-18 Uhr

Wo: Hardegg Stadt 60

Fazit: Natur erleben, Wissen tanken, Tiere schützen – dieser Abend macht Jung und Alt zu echten Igel-Fans!