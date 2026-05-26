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NÖ-Frauen-Radrundfahrt: Lea Fuchs bezwingt das Hochkar
© Cycling Austria

Schweizer Triumph

NÖ-Frauen-Radrundfahrt: Lea Fuchs bezwingt das Hochkar

26.05.26, 11:01
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Sensation am Berg: Erstmals holt sich eine Schweizerin den Gesamtsieg bei Österreichs einziger Frauen-Radrundfahrt – was für ein Finish! 

Was für ein Rennen! Nach vier brutalen Etappen, 375 Kilometern und 3.000 Höhenmetern ist die Sportland Niederösterreich Women Tour 2026 am Pfingstmontag am Hochkar (Bezirk Scheibbs) zu Ende gegangen – und hat eine strahlende Siegerin: Lea Fuchs aus der Schweiz!

Königin des Hochkars

NÖ-Frauen-Radrundfahrt: Lea Fuchs bezwingt das Hochkar
© Cycling Austria

Auf dem knapp neun Kilometer langen Schlussanstieg mit durchschnittlich 9,5 Prozent Steigung gab es kein Halten mehr. Fuchs vom Team Spar CTO Women drückte aufs Gas – und ließ alle Konkurrentinnen stehen. Tagessieg und Gesamtsieg in einem – perfekter geht's nicht! Ihr Jubel im Ziel: "Als Radsportlerin ein gelbes Trikot zu gewinnen ist immer etwas Besonderes. Wir waren als Mannschaft über die letzten Tage sehr stark!"

Historisch! Polen-Dominanz gebrochen

Sechs Jahre lang holten sich stets polnische Fahrerinnen den Gesamtsieg – damit ist jetzt Schluss! Fuchs schreibt Geschichte und holt den ersten Schweizer Triumph in der Geschichte der NÖ-Frauen-Radrundfahrt!

Gschwentner – Österreichs Nummer 1!

Das rote Trikot als beste Österreicherin der Rundfahrt schnappte sich Tirolerin Leila Gschwentner (Smurfit Westrock Cycling) – und verteidigte es erfolgreich! "Bei einer Rundfahrt im eigenen Land die Beste zu sein ist eine besondere Ehre", strahlte sie im Ziel. Beste Österreicherin des Finaltages wurde Belinda Holzer (Tirol Women Cycling Team) auf Rang acht.

Tourdirektor begeistert

Auch Tourdirektor Florian König ist aus dem Häuschen: "Vom schnellen Auftakt im Seewinkel über anspruchsvolle Klassikeretappen bis zum großen Bergfinale am Hochkar war alles dabei – internationaler Frauenradsport vom Feinsten!" Highlight heuer: Erstmals wurde auch das Burgenland eingebunden – ein innovativer Schritt, der die Vielfalt der Regionen eindrucksvoll zeigte. Die Women Tour 2026 ist Geschichte – und macht schon jetzt riesige Lust auf mehr!

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