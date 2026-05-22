EU-Hammer: Hunde und Katzen müssen gechippt werden

Hunde und Katzen in der EU müssen künftig durch Mikrochips identifizierbar sein.

Die EU-Staaten gaben in Brüssel finales grünes Licht für die neuen Regeln, mit denen etwa der illegale Handel mit den Tieren eingedämmt und ihr Schutz verbessert werden soll, hieß es am Freitag. Für die Chip-Pflicht gibt es danach mehrjährige Übergangsfristen. Für Hunde greift sie zehn Jahre nach dem Inkrafttreten und für Katzen nach 15 Jahren - jeweils, wenn sie privat gehalten werden.

Vorgaben gelten in Österreich bereits jetzt

Bauernhofkatzen sind davon ausgenommen. Für Händler gelten die neuen Regeln dagegen bereits nach vier Jahren.

Alle in Österreich gehaltenen Hunde und Zuchtkatzen müssen bereits gekennzeichnet und registriert werden. Für alle hierzulande gehaltenen Vierbeiner besteht eine Pflicht zur Kennzeichnung mit Mikrochip und zur Registrierung in der bundesweiten Heimtierdatenbank für Hunde, die vom Sozialministerium gestellt wird, heißt es von offizieller Seite.

Gegen illegalen Handel

Künftig müssen alle Hunde und Katzen etwa in einer nationalen Datenbank registriert werden. Die Daten können zwischen den EU-Ländern ausgetauscht werden, sodass ein Tier besser einem Halter zugeordnet werden kann. Läuft etwa ein Hund im Urlaub davon, kann so auch in einem Tierheim im Ausland besser ermittelt werden, wohin er gehört. Außerdem soll es so schwieriger werden, Hunde und Katzen, die rechtswidrig gehalten oder in die EU gebracht wurden, weiterzuverkaufen.

Für Händler und Züchter wird außerdem festgeschrieben, dass sie die Tiere unter guten Bedingungen halten müssen. Hunde und Katzen mit "extremen Merkmalen" dürfen zudem nicht für die Zucht verwendet werden, wenn ein "hohes Risiko" für Leid besteht. Genaue Definitionen dafür soll die EU-Kommission mit Fachleuten bis Juli 2030 festlegen. Stark gezüchtete Hunde mit extrem flachen Nasen haben etwa oft Atemnot.

Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union besitzen offiziellen Angaben zufolge mehr als 72 Millionen Hunde und 83 Millionen Katzen. Beim Handel mit den beiden Tierarten wird Schätzungen zufolge jährlich ein Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro erzielt.