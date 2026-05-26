"Ahnungslosigkeit": Marterbauer attackiert FPÖ

SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer kontert der blauen Kritik an der Budgetpolitik.

FPÖ-Budgetsprecher Arnold Schiefer rückte am Montag aus, um die Budgetplanung des Finanzministers scharf zu kritisieren. Angesichts der jüngsten Konjunkturprognose der EU-Kommission - Österreich ist unter den Schlusslichtern - müssten die Planungsannahmen für das Doppelbudget für 2027/28 sofort überarbeitet werden. "Alles andere wäre unseriös", so der Freiheitliche, der von einer "Planungslücke in Milliardenhöhe" sprach.

Nun kontert Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). "Die FPÖ dokumentiert einmal mehr ihre Ahnungslosigkeit in Sachen Budgetpolitik. Das Budget basiert immer auf der aktuellen unabhängigen Konjunkturprognose des WIFO. So auch diesmal", schreibt der SPÖ-Politiker auf Bluesky. Aber: "Sollte sich die Konjunktur(prognose) verschlechtern - angesichts der unvorhersagbaren Politik der Trump-Regierung leicht möglich - dann wird entschieden, wie zu reagieren ist."

Die FPÖ dokumentiert einmal mehr ihre Ahnungslosigkeit in Sachen Budgetpolitik. Das Budget basiert immer auf der aktuellen unabhängigen Konjunkturprognose des @wifo.bsky.social. So auch diesmal.

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[image or embed] — Markus Marterbauer (@markusmarterbauer.bsky.social) 26. Mai 2026 um 08:42

Marterbauer hätte "viele weitere Sparideen"

Als Finanzminister hätte er hier "viele weitere Sparideen", schreibt Marterbauer weiter. Als Ökonom wisse er aber auch, "dass man nicht in eine Krise hineinsparen soll".

Marterbauer und Schiefer sind übrigens ungefähr gleich alt und wuchsen in den benachbarten Gemeinden Gmunden (Schiefer) und Laakirchen (Marterbauer) in Oberösterreich auf.