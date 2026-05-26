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B21 Fahrbahnerneuerung St. Aegyd am Neuwalde fertig
© Land NÖ

Straßenbau

B21 Fahrbahnerneuerung St. Aegyd am Neuwalde fertig

26.05.26, 11:46
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Schluss mit Schlaglöchern: Die Landesstraße B 21 erstrahlt in neuem Asphalt –  die Arbeiten konnten in Rekordzeit abgeschlossen werden.

Gute Nachrichten für Autofahrer rund um St. Aegyd am Neuwalde! Die Sanierung der Landesstraße B 21 ist abgeschlossen – und das Land Niederösterreich zahlt die gesamte Rechnung von 200.000 Euro!
Landtagsabgeordneter Christian Brenner nahm am 22. Mai 2026 – in Vertretung von LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ) – gemeinsam mit Bürgermeisterin Karl Oysmüller und Straßenbau-Chef DI Gernot Kampl die fertige Strecke offiziell ab.

Warum musste die Straße saniert werden?

Die B 21 war in einem desolaten Zustand – Spurrinnen, Netzrisse und Ausmagerungen machten die Fahrbahn zur echten Gefahr. Täglich nutzen rund 1.500 Fahrzeuge diese Strecke. Handlungsbedarf war also dringend!

Blitzschnell saniert – nur 3 Arbeitstage!

Auf 1,1 Kilometern Länge und rund 7.800 Quadratmetern Fläche wurde die alte Deckschicht abgefräst und frischer Asphalt aufgetragen. Wo nötig, wurde auch die Tragschicht repariert.

Ausgeführt haben das Blitz-Projekt zwei Profis:

  • Fräsarbeiten: Kucher Asphaltfrästechnik GmbH
  • Asphaltierung: Anton Traunfellner GmbH

Letzte Handgriffe folgen noch

Die Straßenmeisterei Lilienfeld bringt jetzt noch die Fahrbahnmarkierungen auf, passt die Schachtdeckel an und stellt das Bankett fertig – dann ist die B 21 wieder top in Schuss! 200.000 Euro, drei Arbeitstage, eine neue Straße – so geht Infrastruktur in Niederösterreich!

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