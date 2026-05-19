DSDS-Star Alexander Klaws packt aus: „Einiges zu verarbeiten!"

Nach einer überraschenden digitalen Funkstille meldet sich Alexander Klaws mit hochemotionalen Einblicken aus Portugal zurück und verrät, warum er im Kreis seiner ältesten Freunde bewusst untertauchen musste, um die Geschehnisse der letzten Zeit zu verarbeiten.

Ein malerischer Sonnenuntergang, das rhythmische Rauschen des Meeres und Wegbegleiter, die ihn bereits sein halbes Leben lang kennen: Genauso gestaltete sich die jüngste Auszeit für Alexander Klaws. Der 42-jährige Sänger und Musicalstar meldete sich nach einer bewussten digitalen Pause mit stimmungsvollen Einblicken auf Instagram bei seinen Fans zurück und gewährte dabei ungewohnt emotionale Einblicke in sein Privatleben.

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Das Abtauchen in der „zweiten Heimat“

Hinter dem einstigen DSDS-Gewinner liegen intensive Monate, und auch die nahe Zukunft wirft bereits ihre Schatten voraus. Bevor es für den dreifachen Vater beruflich wieder voll zur Sache geht und er in den „Wilden Norden nach Bad Segeberg“ aufbricht, zog er bewusst die Reißleine, um die Batterien abseits des Rampenlichts wieder aufzuladen. Als Destination wählte er Portugal, einen Ort, den er liebevoll als seine „zweite Heimat“ bezeichnet.

In einem Posting vom 18. Mai 2026 erklärte der Künstler die Hintergründe seiner temporären Abwesenheit: „Ich bin etwas untergetaucht, um einiges zu verarbeiten, aber auch sehr viel vorzubereiten.“ Die Reise auf die iberische Halbinsel war jedoch kein Solotrip, sondern eine ganz bewusste Rückbesinnung auf das Fundament seines Lebens.

Ein Bund fürs Leben

Mit im Gepäck hatte der „Tarzan“-Darsteller nämlich jene Männer, die ihn bereits begleiteten, lange bevor er im Jahr 2003 über Nacht zum Superstar wurde. Es sind Freunde fürs Leben, die eine Brücke in seine eigene Kindheit schlagen. „Wir waren damals zusammen im Kindergarten, sind zur Schule gegangen, Seite an Seite groß geworden“, erinnerte sich der Musiker spürbar nostalgisch an die gemeinsamen Wurzeln.

Trotz der darauffolgenden Karriere, den Goldenen Schallplatten und dem permanenten Trubel der Unterhaltungsbranche riss dieses Band über die Jahrzehnte hinweg nie ab. Für Klaws ist diese Beständigkeit in einer schnelllebigen Welt ein unschätzbares Gut: „Seit über 35 Jahren gehen wir durch dick und dünn. Mal sieht man sich selten bis kaum, aber wenn wir uns sehen, ist es so, als wären wir nie getrennt gewesen.“

Erdung abseits des Showgeschäfts

Gerade dieser Kontrast zum harten Showgeschäft scheint dem „Winnetou“-Darsteller die nötige Bodenständigkeit zu verleihen. Im Kreis seiner alten Clique ist er nicht der umschwärmte Prominente, sondern schlichtweg er selbst. Bei seinen Kumpels könne er sich auch heute noch „wie der kleine Alex vor DSDS“ fühlen – ganz ohne den Druck und die Erwartungshaltungen der Öffentlichkeit.